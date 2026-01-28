‘아파트 노동자 휴게시설’ 제도 완화 이끈 김포시
현장 상황 반영, 국토부에 개선 건의
‘건축법 가설건축물 동의조건’ 조정
경기 김포시가 공동주택의 경비·청소 노동자 휴게시설 설치를 가로막던 제도를 개선하는 데 결정적 역할을 한 것으로 나타났다.
김포시는 가설건축물로 휴게시설을 설치할 경우 토지소유자 전원 동의를 요구하던 규정의 문제 개선을 중앙정부에 건의, 설치 동의 기준을 완화하는 법령 개정 절차를 끌어냈다고 27일 밝혔다. 현재 진행 중인 건축법 시행규칙 개정이 완료되면 공동주택 내 휴게시설 가설건축물 설치 시 동의 기준이 ‘전원 동의’에서 ‘구분소유자 3분의 2 이상 동의’로 완화될 예정이다.
이는 김포시가 민선 8기 출범 이후 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 사업을 추진하는 과정에서 현장의 구조적 문제를 발견하고 해결에 나선 결과다. 시는 2022년 ‘김포시 공동주택 경비원 인권증진에 관한 조례’를 제정하고 환기·단열·냉난방 등 시설 개선을 지원해왔다. 하지만 시는 가설건축물 설치 동의 기준에 막혀 사업이 지연되거나 무산되는 사례가 끊이지 않는 상황을 확인했다.
이에 시는 지난해 5월 국토교통부에 제도 개선을 건의했고 7월 수용 의견을 받았다. 개정안은 지난 5일 입법예고됐으며 의견 수렴 등을 거쳐 법령 개정이 완료될 예정이다.
시는 현장 지원도 확대하고 있다. 2022~2025년 총 60개 단지 휴게시설 100여곳의 개선을 지원했다. 올해는 경비실 근무환경 개선을 위해 에어컨 설치비 지원사업을 새롭게 추진한다. 이와 함께 모범상생관리단지 선정, 시설 개·보수, 노후 승강기 및 주거환경 개선, 안전 관련 시설 지원 등 총 7개 공동주택 지원사업을 운영한다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
