학생 65%가 수학 사교육 받는데… 3명 중 1명 ‘수포자’
초등 18%에서 고2땐 40%로 껑충
고교생 10명 중 4명은 수학을 포기할 생각을 하고 있다는 설문조사 결과가 나왔다. 학년이 올라갈수록 수학을 포기하려는 학생이 급격하게 증가하고 있으며, 교사들조차 사교육에 의존할 수밖에 없다는 인식을 하고 있었다.
교육시민단체 사교육걱정없는세상(사교육걱정)이 27일 발표한 ‘전국 초중고 수학교육 인식 설문조사’에 따르면 학생 30.8%가 ‘나는 수학을 포기하고 싶다’는 문항에 ‘그렇다’고 답했다. 수학 포기 의사는 초6 17.9%, 중3 32.9%, 고2 40%로 나타났다. 설문은 지난해 11월 전국 150개교 초·중등 교사 294명과 초6, 중3, 고2 학생 6358명을 대상으로 이뤄졌다.
수학 포기 이유에 대해 학생 42.1%는 ‘문제 난도가 너무 높기 때문’이라고 답했다. ‘시험 점수가 오르지 않아서’(16.6%) ‘공부할 게 너무 많아서’(15.5%) 순이었다. 교사 진단은 달랐는데, 교사 절반(46.6%)이 ‘기초학력 부족, 누적된 학습 결손’을 지목했다.
학생 64.7%는 수학 사교육을 받고 있고 이 중 85.9%가 선행학습을 경험했다. 교사 60.2%는 학교 수업을 이해하려면 사교육이 필요하다고 봤다. 고교 교사의 70.4%는 대학수학능력시험 ‘킬러 문항’을 풀려면 사교육이 필요하다고 생각했다.
교사들은 수포자 문제를 해소하기 위해 ‘학생 맞춤형 소그룹 수업 강화’(39.0%)를 주문했다. 또 ‘기초학력 진단프로그램 확대’(23.3%)와 ‘변별력을 완화한 수능 및 평가 개선’(13.7%)도 병행해야 한다고 봤다.
사교육걱정은 “학교 교육 중심의 종합대책 마련이 필요하다”고 말했다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
