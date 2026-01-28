홈플러스, 차장 직급 이상 희망퇴직 시행
월 급여 3개월분 위로금 지급
본사 인력 점포 전환배치도 실시
홈플러스가 본사 직원들을 대상으로 희망퇴직을 시행한다고 27일 밝혔다.
희망퇴직 대상자는 올해 1월 기준 본사 차장 이상, 부서장 이상 직책자, 부서장 이상 면직책자다. 2026년 9월 이전 정년퇴직자는 대상에서 제외되며, 신청 기간은 2월 8일까지로 알려졌다. 희망퇴직에 따른 위로금은 퇴직일 기준 월 급여 3개월분이다.
희망퇴직과 함께 본사 인력의 점포 전환배치도 이뤄진다. 홈플러스는 “조직 경쟁력을 개선하는 한편 영업 정상화에 모든 역량을 집중하는 등 지속적인 구조혁신을 실행해 반드시 정상화를 이룰 것”이라고 밝혔다.
홈플러스는 지난해 3월부터 회생절차를 진행 중이다. 회생 계획안에 따르면 최대 41곳의 부실 점포를 폐점할 예정이다. 이후 현금흐름과 실적을 개선하기 위해 점포 10곳을 폐점했고, 추후 9곳을 더 폐점할 것으로 알려졌다.
홈플러스는 “회생절차 개시 이후 현금흐름 및 실적 개선을 위해 다수의 부실점포를 정리하면서 매출과 인력수요가 크게 줄어들어 경쟁력을 강화하기 위해서는 본사인력 효율화가 불가피한 상황이다”고 설명했다.
홈플러스는 최근 긴급 자금 수혈에 어려움을 겪어왔다. 대주주인 사모펀드 MBK파트너스가 3000억 원 규모의 긴급운영자금(DIP) 대출 승인을 요청한 상태다. MBK는 직접 1000억 원을 부담하는 조건으로 최대 채권자인 메리츠 금융그룹과 국책금융기관인 산업은행에 각 1000억 원씩 DIP 대출을 제안했지만, 양 기관 모두 호응하지 않고 있다. 그러면서 직원 월급이 밀리고 물품 구매 대금 지급이 지연되는 등 청산 위기감이 고조되고 있다.
