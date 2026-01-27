[단독] ‘쿠팡 퇴직금 의혹’ 검사 해외연수 떠나… 상설특검, 출금 안해
불기소 외압 의혹 밝힐 핵심 인물
“7차례 조사 충분… 추후 협조키로”
상설특검, 고용노동부 압수수색
쿠팡 퇴직금 미지급 사건 불기소 외압 의혹과 관련해 상설특검의 주요 조사 대상인 신가현 인천지검 부천지청 검사가 최근 해외연수를 위해 출국한 것으로 27일 확인됐다. 특검은 신 검사를 거듭 조사하며 피의자 전환 여부 등을 검토했으나 출국금지 조치를 하지는 않았다. 특검은 이날 고용노동부 사무실을 압수수색하며 쿠팡의 대관 업무 관련 조사에도 속도를 내고 있다.
국민일보 취재를 종합하면 신 검사는 1년간 검사 해외연수를 위해 최근 네덜란드로 출국했다. 특검은 신 검사를 참고인 신분으로 7차례 불러 조사한 바 있다. 쿠팡 퇴직금 미지급 사건 주임검사였던 신 검사는 문지석 부장검사 폭로로 불거진 불기소 외압 의혹을 밝힐 핵심 인물로 지목돼 왔다.
특검은 지난해 2~4월 신 검사가 엄희준 전 부천지청장(현 광주고검 검사)과 김동희 전 부천지청 차장검사(현 부산고검 검사) 등에게 불기소 처분 압박을 받았는지 조사 중이다. 동시에 특검은 신 검사가 사건 처리 과정에서 ‘기소 의견’을 낸 문지석 부장검사의 의견을 배제하고 무혐의 결론 보고서를 작성했는지 여부도 살펴보고 있다. 이와 관련해 특검은 신 검사에게 허위공문서 작성 혐의를 적용할지 여부를 검토해 왔다.
특검은 신 검사의 피의자 전환 여부를 아직 결정하지 않았다. 출국금지 조치를 하지 않은 이유에 대해 특검은 “충분히 조사가 이뤄졌고, 추후에 (조사가) 필요하면 협조를 받기로 했다”고 설명했다. 수사를 마무리하는 시점에 피의자 전환 여부를 결정할 것으로 보인다.
특검은 쿠팡이 대관 업무를 통해 퇴직금 미지급 사건 관련 고용부 조사 등에 영향을 미쳤다는 의혹 수사에도 속도를 내고 있다. 특검은 이날 근로자퇴직급여보장법과 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 고용부 세종청사 근로기준정책과·퇴직연금복지과 사무실과 서울지방고용노동청 사무실에 대해 압수수색을 진행했다. 특검은 고용부 관계자들의 휴대전화와 업무용 PC 등을 확보한 것으로 전해졌다.
고용부는 2024년 쿠팡풀필먼트서비스의 퇴직금 미지급 진정 사건을 조사하며 로펌 8곳에서 ‘퇴직금 미지급은 위법하다’는 취지의 의견서를 받았으나 이를 일선 청에 공유하지 않은 것으로 알려졌다. 특검은 지난 15일 김모 전 고용부 정책실장을 참고인 신분으로 불러 조사하며 당시 사건 처리 과정 전반을 확인한 것으로 전해졌다.
이서현 박재현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr
