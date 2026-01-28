전남광주특별시 통합명 합의… “주청사는 단체장이 정해”
약칭 광주특별시… “절충안 마련”
동부·무안·광주 청사 고루 활용
특별법 오늘 발의, 2월 통과 목표
광주·전남 행정통합 특별시 명칭이 ‘전남광주특별시’로 결정됐다. 통합 청사는 광주시청과 전남도청, 전남도 동부권 청사 3곳을 고루 활용하는 것으로 합의됐다. 주청사(주사무소)는 통합 이후 통합특별시장의 권한으로 정해질 전망이다. 광주와 전남, 양측 요구의 절충안을 마련한 것으로 풀이된다.
광주광역시와 전남도, 광주·전남 지역구 국회의원들은 27일 국회에서 광주전남 통합 특별법 검토 시도지사·국회의원 4차 조찬간담회를 열었다. 이들은 행정통합 특별시 명칭을 전남광주특별시로 하되 약칭은 ‘광주특별시’로 하는 데 합의했다.
청사와 관련해선 광주시청(광주)과 전남도청(무안), 전남도 동부청사(순천)를 균형 있게 운영하기로 뜻을 모았다. 강기정 광주시장은 “주사무소를 정하는 것 자체가 통합의 걸림돌이 된다는 데 의견이 모였다”며 “주사무소 문제는 결론을 내리지 않고 오는 7월 1일 출범하는 특별시장의 권한으로 두기로 했다”고 설명했다.
앞서 전남은 ‘흡수 통합’을 우려해 특별시 명칭을 전남광주특별시로 하고 주청사는 전남에 두자고 제안했다. 광주에선 주청사를 광주에 두면 명칭은 양보하겠다는 의견을 냈다.
이에 대해 김원이 민주당 전남도당 위원장은 “특정한 위치를 정하기보다는 전남동부, 무안, 광주 청사를 균형 있게 유지한다는 내용으로 통합의 정신을 살려 나가기로 했다”고 말했다.
광주시와 전남도는 이날 논의된 특례사항과 결정 내용을 정리해 28일 특별법을 발의한 뒤 2월 국회 본회의에서 통과시킨다는 계획이다.
지역 정치권이 통합 선언 25일 만에 특별법 주요 내용을 합의하면서 광주·전남 행정통합이 가시권에 들어왔다는 평가도 나온다. 특별법이 국회 문턱을 넘으면 광주·전남은 분리 40년 만에 통합하게 된다. 6·3 지방선거 통합 특별시장 후보 선출을 위한 정치권 움직임도 본격화할 전망이다.
강 시장은 “부강한 광주전남이라는 모두의 꿈을 이루기 위해 지혜를 모아준 김영록 지사, 국회의원들께 깊이 감사드린다”며 “명칭과 청사 문제를 확정한 만큼 하나로 힘을 모아 지역의 생존과 미래를 담보할 통합 특별법 신속 제정에 최선을 다하겠다”고 말했다.
김영록 전남지사도 “행정통합 특별시 명칭을 전남광주특별시로 정하고 청사는 명기 순서를 동부청사, 무안청사, 광주청사로 정하면서 서로 합의가 잘 됐다”며 “이 합의 정신을 잘 살려 이제 미래를 향한 활발한 논의를 거쳐 통합 특별시가 힘차게 발전하도록 힘껏 노력하겠다”고 말했다.
