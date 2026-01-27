이스라엘 인질 843일 만에 모두 귀국… 2단계 평화계획 탄력받나
251명 전원 송환 ‘휴전 1단계’ 마무리
하마스 무장해제 등 민감한 현안 산적
이스라엘이 가자지구에 남아 있던 마지막 인질의 유해를 수습해 본국으로 송환했다. 2023년 10월 7일 하마스의 기습 공격으로 끌려갔던 인질이 모두 귀환하면서 가자지구 휴전이 하마스 무장해제와 전후 재건이라는 새로운 국면으로 접어들었다.
로이터통신 등에 따르면 이스라엘군은 26일(현지시간) 마지막 인질이었던 이스라엘 경찰관 란 그빌리의 시신을 가자지구 북부의 한 공동묘지에서 발견해 송환했다고 밝혔다. 그빌리는 2023년 10월 하마스의 기습 공격 당시 끌려간 인질 251명 중 한 명이다. 이번 송환으로 가자지구에 억류됐던 생존자 및 사망자 전원이 돌아왔다.
지난 2년간 가자지구에서 전쟁을 벌여온 이스라엘과 하마스는 지난해 10월 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 휴전에 합의했다. 휴전 1단계의 핵심 조건은 이스라엘의 팔레스타인 수감자 석방과 하마스의 인질을 전원 송환하는 것이었다. 베냐민 네타냐후 총리는 이날 성명에서 “모든 인질을 데려오겠다는 약속을 지켰다”며 “이는 이스라엘과 이스라엘군의 믿기 힘든 성과”라고 평가했다. 하젬 카셈 하마스 대변인도 “휴전 합의 이행에 대한 하마스의 의지를 보여주는 것”이라고 언급했다.
이번 유해 송환으로 트럼프 대통령의 가자지구 평화계획 2단계를 위한 주요 선결요건이 충족됐다. 가자지구가 외부 세계로 나갈 수 있는 유일한 출구로 여겨지는 라파 국경검문소도 제한적으로 재개방될 전망이다. 검문소가 재개방되면 구호물자 등 인도적 지원이 확대되고 팔레스타인 주민의 이동도 가능해진다.
다만 난제는 여전히 산적해 있다. 가자지구의 통치체제 전환과 하마스의 무장해제 등 민감한 사안들이 남아 있다. 네타냐후 총리는 크네세트(의회) 연설에서 “가자지구 휴전의 다음 단계는 재건이 아니라 하마스 무장해제”라며 무장해제 없이는 재건도 없음을 재확인했다.
미국 정부는 지난 14일 평화계획 2단계 개시를 선언하고 가자 평화위원회를 출범시키며 이스라엘 정부를 압박해 왔다. 트럼프는 하마스를 향해서도 “이제는 무장해제 약속을 이행해야 한다”고 강조했다.
이런 가운데 중동의 다른 쪽 이란에선 긴장이 고조되고 있다. 미 중부사령부는 이날 엑스를 통해 에이브러햄 링컨 항모전단이 역내 안보와 안정을 위해 중동에 도착했다고 밝혔다. 이란 국방부 대변인 레자 탈라이-닉은 지난해 6월 전쟁을 언급하며 “미국-시온주의 세력의 공격 대상이 된다면 우리의 대응은 이전보다 더 단호하고 더 고통스러울 것”이라고 경고했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
