존재감 키우는 진보4당… 첫 공동의총 눈길

조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 진보 진영 4당이 첫 공동 의원총회(사진)를 열고 선거제 개편과 ‘돈공천 근절’을 공동 과제로 제시했다. 더불어민주당과 혁신당이 합당 논의를 이어가는 상황에서 여권의 아킬레스건인 공천헌금 문제를 겨냥하며 진보 진영 목소리를 키우겠다는 의도로 풀이된다.
진보 4당은 27일 오전 국회에서 ‘정치개혁을 위한 개혁·진보 4당 의원총회’를 개최했다. 서왕진 혁신당 원내대표는 모두발언에서 “기득권 양당의 무관심 속에 첫발조차 떼지 못했다. 지금 당장 정치개혁 물꼬를 트지 않는다면 이번 지선은 기득권 양당의 땅따먹기 싸움으로 전락할 것”이라고 밝혔다. 용혜인 기본소득당 대표도 “현재 거대 양당 독점, 공천헌금, 무투표 당선으로 정치가 곪아가고 있다. 한목소리를 내기 위해 모인 책임이 무겁다”고 말했다. 정개특위 위원인 정춘생 혁신당 의원은 공통 발의 법안으로 3~5인 중대선거구제 도입, 광역·기초단체장 결선투표 도입, 비례대표 의석비율 확대, 무투표 당선 방지법, 돈공천 근절법을 제시했다. 그러면서 “(특위에서) 민주당이 현행 제도를 바꾸는 것에 적극적이지 않다”며 “지도부 차원의 적극적 협상도 필요해 보인다”고 말했다.
이들 4당은 특히 돈공천 근절을 위한 입법을 강조했다. 이들은 결의문에 ‘금품 수수 등 매수죄 벌칙을 강화하고 당사자의 피선거권을 20년간 박탈하며, 해당 정당의 후보 추천 금지 및 보조금 회수 등 강력한 징벌적 조치를 시행하겠다’는 문구도 담았다.
서 원내대표는 YTN 라디오에서 “수도권, 서울에서조차 이런 돈공천이라는 게 여전히 남아 있다는 것이 굉장히 충격적”이라며 “이 문제에 대한 근본적인 대응, 강력한 대응이 이번 지방선거의 시대적 과제”라고 강조했다. 민주당이 이를 수용할지 묻는 말엔 “이 문제는 아주 심각하다고 생각하고 있고, 민주당발 (연관된) 현안들이 많이 나왔기 때문에 가볍게 여길 수 없다고 생각한다”고 밝혔다.
같은 당 차규근 의원은 MBC 라디오에서 민주당과의 합당과 관련해 “혁신당이 지향해 온 가치와 비전을 담보할 수 있는 조건하에 논의는 가능할 수 있다”고 말했다. 또 지난해 대선 전 민주당과 진보 4당이 함께한 원탁회의를 언급하며 “(당시 공동 선언문에는) 교섭단체 요건 완화, 대통령 선거 결선투표제 등 내용이 들어가 있었다. 혁신당이 추구하는 가치 중 정치개혁에 관한 의제들”이라며 “이런 부분이 현실적으로 구현될 수 있어야 한다”고 말했다.
