“재밌고 멋지다” 픽셀 킴 격려에… “땡큐, 형”

27일 오후 서울 종로구 인사동 한국공예디자인문화진흥원(KDCF) 산하 KCDF갤러리. 제4회 ‘국민일보 아르브뤼미술상’ 수상자 전시회 ‘신낭만사회’가 열리고 있는 3층 메인 전시장이 아연 왁자해졌다. 대상을 받은 심규철(26)씨가 자신의 작품이 걸린 전시장 한가운데서 관람객과 함께하는 아트 팩토리가 막 시작되려던 참이었다. 아트 팩토리는 작가의 작업 공간을 작품이 전시되는 전시장에 임시로 차려 작업 세계를 관람객이 눈앞에서 체험하고 공감하게 하고자 마련한 전시 연계 이벤트다. 이 행사장에 ‘장애 예술계 아이돌’로 불리는 픽셀 킴(본명 김현우·31) 작가가 응원 차 들른 것이다.
알고 보니 두 작가는 서로 잘 아는 사이였다. 지난해 한국장애인문화예술원에서 진행하는 워크숍에 함께 참여했다. 픽셀 킴이 심규철의 출품작 중 ‘감시요새 식당’에 눈을 떼지 못했다. 그가 “규철아” 다정하게 부르며 “뭔가를 먹고 있는 사람과 로봇의 모습이 잘 표현됐다. 훌륭하다”고 칭찬하자 심규철은 “땡큐, 형”이라고 화답했다. 신경다양성 스펙트럼 특유의 짧은 화법이 눈에 띄었다.
후배 심규철은 그림 속 한 여성 캐릭터를 가리키며 “이것은 닌텐도 게임 ‘젤다의 전설’에 나오는 젤다 공주다. 하지만 다른 인물들은 내가 판단해서 상상해서 그렸다”고 설명했다. 픽셀 킴은 “훌륭하고, 재밌고, 멋지다”고 거듭 칭찬했다.
다운증후군 작가 김현우는 픽셀을 조형 단위 삼아 회화, 드로잉, 미디어, 설치 작업을 한다. 그래서 픽셀 킴이라는 예명으로 더 잘 알려져 있다. 그는 2017년 서울문화재단 산하 잠실창작스튜디오(현 서울장애예술창작센터) 입주 작가로 참여하며 본격적인 예술 활동을 시작했다. 2021년 SBS 예능 프로그램 ‘집사부일체’에서 윤석열 당시 대선 후보의 집이 소개될 때 거실에 픽셀 킴의 작품이 걸려 있는 모습이 전파를 타며 대중적으로 알려졌다.
자폐와 ADHD 증상이 있는 심규철은 국민일보 아르브뤼미술상 대상 수상 이후 올해 서울장애예술창작센터 입주 작가로 선정됐다.
아트 팩토리 주인공이 돼서 일까. 평소 부모가 물어도 작품에 대해 시원하게 설명해주는 적이 없다는 그가 이날은 봇물이 터지듯 말했다. 원래 런던을 배경으로 한 명탐정 홈즈 연작을 하다 무대를 파리로 옮겼단다. 19세기 낭만의 도시 파리의 뒷골목까지 생생하게 그려넣은 흑백 드로잉 ‘파리 내가 사랑한 것들’에 등장하는 캐릭터는 다 스토리가 있었다. 탐정인 백작과 그의 조수, 집사 등이 등장하고, 도둑과 경찰도 있다. 유모차를 미는 여성, 서로 손을 잡은 사람들은 따뜻하게 느끼도록 하기 위해 상상해서 그렸다고 했다.
아트 팩토리 참가자인 특수교사 정은승(26)씨는 “특수교사로서 학생들을 이끌려고만 했는데, 이렇게 작가로부터 직접 설명을 들으니 작품 세계가 신기하게 느껴지면서도 수업 현장에서 어떻게 적용할지 영감을 얻은 것 같다”고 말했다.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
