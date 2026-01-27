역풍에 한발 물러선 트럼프… 미네소타 단속 지휘관 교체
보비노 떠나고 호먼이 현장 지휘
NYT “트럼프 총격 사망 역풍 우려”
트럼프 지지율 재집권 이후 최저
도널드 트럼프 미국 대통령이 26일(현지시간) 미네소타주 미니애폴리스의 이민 단속 책임자를 전격 교체한다. 미국 시민이 잇따라 총격으로 사망해 이민 단속에 비판 여론이 들끓고 정권 지지율이 재집권 후 최저를 기록하자 ‘일보 후퇴’하는 것으로 해석된다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “제이컵 프레이 미니애폴리스 시장과 좋은 통화를 마쳤다”며 “많은 진전이 이뤄졌다”고 말했다. 그러면서 백악관 ‘국경 차르(최고책임자)’인 톰 호먼이 프레이 시장과 만나 논의할 것이라고 설명했다. 호먼을 미네소타주에 급파하면서 현장 지휘관인 그레고리 보비노 국경순찰대 지휘관은 교체될 것으로 보인다.
AP통신은 이날 “보비노와 일부 요원들이 이르면 27일 미니애폴리스를 떠날 예정”이라며 “보비노의 이탈은 트럼프 대통령이 호먼을 미네소타로 파견해 이민세관단속국(ICE) 작전을 지휘하게 한 시점에 이뤄졌다”고 보도했다. 월스트리트저널은 “호먼 등은 범죄 전력이 있거나 최종 추방 명령을 받은 이민자들에 대해 보다 체계적이지만 느린 접근 방식을 선호해 왔다”고 전했다.
트럼프는 두 번째 총격 사망자인 알렉스 제프리 프레티를 ‘테러리스트’로 규정한 참모들과도 거리를 뒀다. 뉴욕타임스(NYT)는 “백악관 관계자들은 이번 총격 사건이 트럼프 대통령 취임 이후 가장 중대한 정치적 위협 가운데 하나가 될 수 있음을 분명히 인식하고 있다”고 전했다. NYT는 트럼프가 이날 밤 크리스티 놈 국토안보부 장관 등과 백악관에서 2시간 정도 면담한 사실을 전하며 “트럼프가 총격 사건에 대한 역풍을 우려한다는 최신 징후”라고 평가했다.
보비노는 그동안 미네소타주에서 강경한 불법 이민자 단속을 주도한 상징적 인물이지만 과격한 단속으로 비판을 받았다. 그는 미니애폴리스에서 국경순찰대원의 총격에 프레티가 숨진 뒤에도 “피해자는 프레티가 아니라 내 대원들”이라고 주장했다. 놈 장관도 프레티가 권총을 가졌다는 점을 부각한 뒤 테러리스트로 규정했다.
트럼프는 ICE 철수를 요구해온 민주당 소속 팀 월즈 미네소타 주지사가 전화를 걸어와 협력을 요청했다면서 “매우 좋은 통화를 했고, 우리는 사실 비슷한 생각과 관점을 가진 것처럼 보였다”고 했다. 월즈 주지사도 성명을 내고 “생산적인 통화를 했다”며 트럼프에게 최근 2건의 총격 사건에 대한 공정한 수사와 연방 단속요원 축소를 요구했다고 밝혔다.
트럼프 행정부는 철저한 수사도 강조했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “트럼프 대통령은 이 사건에 대해 수사가 계속되도록 하고, 사실에 따라 결론이 나겠다고 말했다”며 “트럼프 대통령을 포함한 백악관 누구도 미국의 거리에서 사람들이 다치거나 죽는 것을 원하지 않는다”고 말했다.
트럼프가 한발 물러선 건 여론 악화 때문으로 풀이된다. 이번 사건 이후 버락 오바마와 빌 클린턴 등 민주당 전직 대통령이 저항을 촉구한 데다 공화당 내에서도 비판이 나왔다. 민주당은 ICE에 대한 자금 지원을 중단하기 위해 예산안 처리 불가 입장을 밝혔다. 로이터통신이 지난 23~25일 미국 성인 1139명을 대상으로 실시한 여론조사 결과 트럼프의 이민정책 지지율은 집권 2기 들어 최저였다. 트럼프의 이민정책에 반대한다는 답변은 53%, 지지한다는 응답은 39%였다. 이달 초 조사(41%)보다 하락했다. 국정 지지율도 38%로 집권 2기 최저였다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사