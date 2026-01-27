靑 ‘트럼프 진의 파악’ 안간힘… 김정관·여한구 급파 협의키로
투자 압박 판단 “차분히 대응할 것”
관세 협상 후속 법안 처리도 속도
도널드 트럼프 미국 대통령이 돌연 ‘관세 재인상’ 카드를 꺼내 들자 청와대는 아침부터 트럼프 대통령의 진의를 파악하기 위해 안간힘을 썼다.
청와대 대변인실은 27일 오전 트럼프 대통령이 자신의 SNS에 관세 관련 글을 올린 지 한 시간 만에 “미국 정부로부터 공식적인 통보나 세부 내용에 대한 설명은 아직 없는 상황”이라고 밝혔다.
청와대 김용범 정책실장과 위성락 국가안보실장은 국무회의 전 유관부처 관계자들을 청와대로 불러 대책회의를 주재했다. 회의에서는 트럼프 대통령의 SNS 메시지 진의를 두고 많은 논의가 있었던 것으로 알려졌다.
청와대는 트럼프 대통령의 돌발행동이 일각에서 제기되는 ‘쿠팡 로비설’이나 ‘통일교 로비설’과는 무관한 것으로 파악하고 있다. 대미 투자를 압박하기 위한 트럼프 대통령 특유의 협상 전략이라는 것이다. 강유정 청와대 대변인은 “정부는 관세 합의 이행 의지를 미국 측에 전달하는 한편 차분히 대응해 나갈 계획”이라며 “관세 인상은 (미국) 연방 관보 게재 등 행정조치가 있어야 발효된다”고 밝혔다. 트럼프 대통령이 SNS에 메시지를 올렸다고 바로 관세가 인상되는 건 아니라는 뜻이다.
청와대는 캐나다 일정이 종료되는 대로 김정관 산업통상부 장관을 미국에 급파, 하워드 러트닉 미 상무장관과 관련 내용을 논의토록 했다. 여한구 통상교섭본부장도 조만간 방미해 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와 협의를 진행한다.
청와대는 미국이 신속한 대미 투자 압박에 나선 만큼 국회에서 논의 중인 관세 협상 후속 법안 처리에도 속도를 낼 방침이다. 강 대변인은 “관세 협상 후속 조치로 추진 중인 ‘한·미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안’ 진행 상황을 점검했다”고 설명했다.
대책회의에는 여 본부장과 이형일 재정경제부 1차관, 김진아 외교부 2차관 등 정부 관계자와 청와대 하준경 경제성장수석, 오현주 국가안보실 3차장 등이 참석했다. 전략경제협력 특사단으로 캐나다에 체류 중인 강훈식 대통령 비서실장과 김 장관도 유선으로 참여했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
