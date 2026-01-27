김영삼·이명박·박근혜정부 대통령기록물 봉인해제
황장엽 망명 관련 ‘YS 친서’ 등
행안부, 5만4000건 공개 전환
김영삼 전 대통령이 1997년 황장엽 전 북한 노동당 비서의 한국 망명을 도운 장쩌민 전 중국 주석에게 보낸 서한이 처음으로 공개됐다. 김 전 대통령은 “국제법과 국제관례에 따른 출국이 주선돼 문제가 원만히 해결됐다”며 장 전 주석에게 사의를 표했다. 당시 북한의 반발에도 베이징에 체류 중이던 황 전 비서의 필리핀 출국을 허가한 중국에 감사 표시를 한 것이다.
행정안전부는 국가 안보와 정책 보안을 이유로 비공개했던 대통령기록물 5만4000여건을 공개 대상으로 28일 전환한다고 27일 밝혔다. 김 전 대통령이 장 전 주석에게 발송한 외교 서한을 포함해 이명박정부 국가상징거리 조성 계획 문건, 박근혜 대통령 인수위원회 업무보고 자료가 먼저 공개됐다.
김 전 대통령이 장 전 주석에게 1997년 3월 19일에 발송한 ‘황장엽 망명’ 관련 친서는 당시 외교 현장을 직접 확인할 수 있다는 점에서 역사적 가치가 높다고 평가된다. 김 전 대통령은 서한에서 “지난 2월 12일 황 전 비서 일행이 베이징 주재 한국대사관을 찾아와 망명을 신청한 사건과 관련해 귀국 정부의 협조와 배려에 심심한 사의를 표한다”고 했다.
그러면서 “각하께서 우리 공관원 및 국민의 신변 안전을 위해 각별한 관심을 보여주신 점에 대해 감사드린다”며 “이번 협력은 양국 관계의 발전에 좋은 밑거름이 될 것으로 확신한다”고 덧붙였다. 또 “한국 정부는 황 전 비서가 한국으로 온 이후에도 한반도 안정과 평화 유지라는 우리 양국 공통의 목표를 염두에 두겠다”고 강조했다.
이명박 전 대통령이 국토해양부와 서울시로부터 보고받은 국가상징거리 조성 계획안에는 경복궁에서 한강까지 7㎞ 거리를 과거와 현재, 미래가 어우러진 공간으로 만들겠다는 내용이 담겼다. 박 전 대통령이 당선인 시절 보고받은 행정중심복합도시건설청 자료에는 정부세종청사가 들어선 세종시에 민간주택과 편의시설을 확충해야 한다는 제안이 포함됐다.
이번에 풀린 기록물 목록은 대통령기록관 홈페이지에서 확인할 수 있다. 원문은 대통령기록관 열람실이나 정보공개포털에서 신청해 볼 수 있다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
