전남도, 섬 주민 지원에 202억원 투입
복지모델 강화, 삶의 질 높여
생활권, 이동권 보장 등 추진
전남도가 ‘섬 주민 정주여건 개선사업’을 진행한다. 섬 주민의 실질적 이동권 보장과 생활 물가 부담 완화를 위해 올해 총 202억원을 투입한다.
도는 그동안 선도해온 섬 복지 모델을 한층 강화해 섬 주민이 지리적 제약 없이 육지 주민과 동등한 삶의 질을 누릴 수 있도록 하는 데 중점을 둔다는 방침이다.
해상교통 분야에서는 전국적으로 벤치마킹 사례가 된 ‘섬 주민 1000원 여객선 운임지원’을 포함해 일반인 여객선 운임지원, 소외도서 항로운영 등 4개 사업을 추진한다. 과거 여객선이 기항하지 않아 불편을 겪었던 10개 소외도서에 안정적인 뱃길을 운영해 촘촘한 해상 교통망을 구축할 계획이다.
생활물류 분야 지원도 강화된다. 섬 지역 생활물류 운임 지원과 생활연료, 생필품 물류비 지원 등 3개 사업이 추진된다. 주민들이 택배비 지원 등을 신청할 때마다 겪었던 번거로운 서류 제출 절차를 해소하기 위해 ‘생활물류 운임지원 전용 앱’을 신규로 구축한다. 이를 통해 스마트폰으로 증빙서류를 즉시 업로드하고 처리 과정을 확인할 수 있는 디지털 환경을 마련, 주민 편의를 높이고 섬 지역 장바구니 물가 안정에 힘쓸 방침이다.
도는 올해 여객선 공영제 확대와 전 국민 여객선 운임 국비 지원을 정부에 건의할 계획이다. 또 디지털 행정 도입을 통해 복지 수혜의 문턱을 획기적으로 낮춰 섬 주민의 이동권과 생활권을 보장하는 기반을 마련할 방침이다. 박근식 전남도 해운항만과장은 27일 “그동안 섬 주민이 일상에서 겪은 지리적 불편함을 당연하게 여기지 않고 육지와의 실질적 복지 격차를 해소하는 데 도정 역량을 집중하고 있다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
