‘현대 커미션’ 전시 작가 올해 타렉 아투이 선정
현대자동차가 올해 영국 테이트 미술관과 진행하는 대규모 전시 프로젝트 ‘현대 커미션’ 전시 작가로 타렉 아투이(사진)를 선정했다고 27일 밝혔다.
현대 커미션은 현대미술의 발전을 위해 매년 작가 한 명을 뽑아 영국 런던 테이트 모던(현대 미술관) 중심부의 전시 공간 ‘터바인 홀’에서 새로운 작품을 선보일 기회를 제공한다. 올해로 11번째를 맞았다.
타렉 아투이는 1980년 레바논 베이루트에서 태어난 작가 겸 작곡가다. 프랑스 파리를 기반으로 활동 중이다.
그는 여러 예술가·작곡가·제작자들과 협업해 유리·물·도자기 등의 재료로 새롭게 구상한 악기를 만드는 걸로 유명하다. 악기들은 하나의 조각 작품으로 기능하는 동시에, 모터의 섬세한 작동 또는 연주자와 관객의 신체적 접촉이나 호흡을 통해 소리를 내는 것이 특징이다.
