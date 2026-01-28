기술과 플랫폼 기반 소상공인 지속적인 성장 지원
네이버
최수연 네이버 대표는 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC)가 열리는 경북 경주를 찾아 “로컬 중소상공인(SME)과 콘텐츠가 지역의 대표 브랜드와 상권으로 성장할 수 있도록 AI를 포함한 기술과 디지털 인프라를 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
네이버는 경주 APEC 행사 기간 ‘비로컬위크’ 캠페인을 통해 지역 사업자들과 소통했다. 비로컬위크 캠페인은 지역 고유의 다양성을 디지털 플랫폼과 연결해 로컬 비즈니스의 가능성을 모색하는 네이버의 대표적인 상생 프로젝트다.
최 대표는 경주 황리단길에서 지역 청년 작가와 예술가들이 운영하는 청년감성상점을 방문해 로컬 상품을 살펴보고, 지역 사업자들과 새로운 성장 기회 창출 및 디지털 전환에 대해 대화를 나눴다. 경주 일부 지역 상점에는 네이버페이 오프라인 통합 단말기 ‘Npay 커넥트’가 시범 도입돼 방문객들에게 더욱 편리한 결제 경험을 체험하도록 했다.
네이버는 소상공인연합회와 2023년 6월 국내 IT 기업 최초로 업무협약을 체결한 이후 지역 소상공인 발굴과 성장 지원을 위한 협력도 이어오는 중이다. 네이버는 최근 AI 기술을 접목한 디지털 옥외광고(DOOH) 솔루션 ‘애드부스트 스크린(ADVoost Screen)’을 출시해 중소형 사업자의 광고 진입 장벽도 낮췄다.
네이버 관계자는 “단순한 홍보를 넘어 기술과 플랫폼을 통해 소상공인이 스스로 경쟁력을 키우고 성장할 수 있는 환경을 조성하는 데 초점을 맞추고 있다”며 “앞으로도 지역의 다양한 비즈니스들이 한 단계 성장할 수 있도록 상생 기반의 지원을 아낌없이 이어가겠다”고 말했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사