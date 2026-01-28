이상문학상에 위수정 ‘눈과 돌멩이’…“설경 속 삶의 모호함”

친구 유골 들고 떠난 일본 여행

“줄거리로 환원 안되는 이야기”

‘눈과 돌멩이’로 제49회 이상문학상을 받은 위수정 작가가 27일 서울 중구 한 식당에서 기자간담회를 열고 소감을 밝히고 있다. 연합뉴스

“독자들에게 이해받고 싶은 마음으로 글을 써 왔고 그것이 작가의 의무이자 예의라고 생각하지만, 이 소설은 나의 필요에 의해서 썼습니다.”



제49회 이상문학상 대상에 소설가 위수정(49·사진)이 선정됐다. 수상작은 ‘눈과 돌멩이’다. 27일 서울 중구의 한 식당에서 간담회를 가진 위수정은 “이 작품으로 이상문학상을 받게 돼 더 의미가 크다”면서 이렇게 소감을 밝혔다. 이상문학상을 주관하는 다산북스가 마련한 자리였다.



웹진 ‘대산문화’ 2025년 가을호에 발표된 ‘눈과 돌멩이’는 20년 가까이 느슨하면서도 각별한 우정을 나눈 세 친구의 이야기를 다뤘다. 암 투병 중 스스로 세상을 떠난 수진의 유골을 들고, 유미와 재한은 일본으로 떠난다. 죽은 이가 살아 있는 이들의 여행을 기획하고, 살아 있는 이들은 죽은 이가 설계한 여행을 떠나며 죽은 이의 참모습을 마주하게 된다. 위수정은 “2024년 문학계 동료들과 겨울 일본 여행을 다녀온 뒤, 이곳을 배경으로 작품을 남기고 싶다는 마음에 시작하게 된 소설”이라고 설명했다.



심사위원인 김형중 문학평론가는 ‘눈과 돌멩이’를 “결코 인물과 줄거리로 환원될 수 없는 훌륭한 단편”이라며 “설경 속 고도로 정교하게 감춰진 삶의 모호함”을 작품의 백미라고 평가했다.



위수정은 2017년 동아일보 신춘문예에 중편소설 ‘무덤이 조금씩’이 당선되며 작품 활동을 시작했다. 소설집 ‘은의 세계’ ‘우리에게 없는 밤’, 중편소설 ‘fin’ 등을 펴냈다. 2022년 김유정작가상, 2024년 한국일보문학상을 받았다.



소설가 이상(1910~1937)의 문학적 업적을 기려 1977년 제정된 이상문학상은 국내 중·단편 소설 분야 최고 권위의 문학상으로 꼽힌다.



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



