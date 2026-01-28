AI 대전환… 상생 생태계로 혁신의 미래 연다
삼성 ‘반도체 AI 팩토리’ 구축
LG, 50조이상 미래사업 투자
롯데,성장산업으로 사업 재편
인공지능(AI) 중심의 산업 대전환기를 맞아 기업들은 미래 성장 사업과 신사업에 공격적으로 투자하는 한편 협력 중소기업들의 역량 강화를 이끌며 상생 생태계를 구축해 나가고 있다. 기업의 지속가능 경영은 장기적으로 리스크를 관리하고 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 미래 성장의 동력이 되고 있다.
삼성전자는 메모리·시스템반도체·파운드리를 아우르는 종합 반도체 기업으로서의 역량을 바탕으로 엔비디아 등 글로벌 기업들과 협업을 통해 업계 최고 수준의 ‘반도체 AI 팩토리’를 구축할 계획이다. AI 팩토리는 제조 혁신을 넘어 국가 반도체 생태계의 질적 성장을 견인하고 제조 산업의 AI 중심 전환 과정에서 촉매 역할을 할 것으로 기대된다. 삼성전자는 또 AI 모델과 휴머노이드 로봇 기술을 고도화하고 관련 기술을 다양한 분야로 확대해 생성형 AI·로보틱스·디지털 트윈 등을 아우르는 AI 생태계를 만들어갈 방침이다.
LG는 향후 5년간 국내 투자에 100조원가량을 쏟아부을 계획인데, 이중 절반 이상을 미래 성장사업 신사업에 할당했다. LG는 미래 핵심 사업으로 삼은 ‘ABC’(AI·바이오·클린테크) 3개 분야에서 새로운 성장 기회를 포착해 미래를 준비하는 중이다. 특히 구광모 회장의 제안으로 2020년 설립된 LG AI연구원은 독자 AI 파운데이션 모델의 중요성을 인지하고 선행 기술 연구에 주력해 왔다. 그 결과 LG AI연구원은 최근 정부가 추진하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 사업 1차 평가에서 가장 우수한 성적으로 3개 팀 안에 들었다.
롯데는 비핵심 사업을 정리해 확보한 동력을 미래 핵심 분야에 집중 투입하는 그룹 차원의 전략적 사업 구조 재편 작업이 한창이다. 식품·유통 사업군은 글로벌 사업에 공을 들이는 동시에 바이오 분야를 중장기 성장 엔진으로 육성하고 있다. 롯데케미칼 등 화학 사업군은 고부가 중심의 포트폴리오 고도화 작업이 진행되는 중이다.
현대제철은 글로벌 지속가능경영 평가기관인 탄소정보공개프로젝트(CDP)의 ‘2025 CDP 기후변화 대응 평가’에서 국내 철강사 중 유일하게 상위 등급인 리더십 ‘A-’를 획득했다. 2012년부터 10년 이상 자발적으로 정보를 공개하며 기후변화 대응 체계를 꾸준히 고도화한 점을 인정 받았다. 네이버는 온·오프라인을 아우르는 판로 확대, AI 기반 광고 솔루션 제공 등을 통해 소상공인의 지속 성장을 지원하며 상생 생태계 확장에 열심이다. CJ는 CJ나눔재단과 CJ문화재단을 통해 문화사회공헌 활동을 적극 전개하고 있다.
