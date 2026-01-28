변곡점에 선 지금 새로운 혁신으로 도약 강조
구광모 ㈜LG 대표는 올해 신년사에서 “우리는 새로운 미래가 열리는 변곡점에 서 있으며, 지금까지의 성공방식을 넘어 새로운 혁신으로 도약해야 한다”고 밝혔다.
구 대표는 “기술의 패러다임과 경쟁의 룰은 바뀌고 고객의 기대는 더욱 높아지고 있다”며 “혁신은 오늘의 고객 삶을 개선하는 것을 넘어 미래 고객에게 필요한 가치를 만들어내는 일”이라고 말했다. 이어 “고객의 마음에 닿을 하나의 핵심가치를 선택해야 한다”며 “하나의 핵심가치를 명확히 할 때 비로소 혁신의 방향성을 세우고 힘을 모을 수 있다”고 강조했다.
LG는 기술 패러다임과 경쟁의 방식이 바뀌는 상황 속에서 ‘ABC’(AI·바이오·클린테크)를 중심으로 미래를 준비하고 집중력 있게 실행할 방침이다. 앞으로 5년간 100조원 규모의 국내 투자를 진행하며 이 중 절반 이상을 미래 성장사업·신사업에 투입할 예정이다.
특히 AI 기술 경쟁력 강화에 힘을 쏟고 있다. AI가 향후 모든 산업에 혁신을 촉발할 것이고 사업 구도에 큰 영향을 미칠 것이라는 구 대표의 지론이 반영된 행보다.
LG AI연구원이 개발한 독자 파운데이션 모델 ‘K-엑사원’은 오픈웨이트 모델 ‘글로벌 톱 5’까지 노릴 수 있는 성능을 달성했다. LG는 이와 함께 계열사 등이 각 산업 영역에 활용할 수 있는 전문가 AI를 만들어 실질적 성과를 창출하고 있다.
바이오 분야에서는 세포치료제 같은 미래 혁신 신약 개발은 물론, AI·바이오 융합 영역에도 집중하고 있다. 클린테크 영역에서는 배터리, 냉난방공조(HVAC), 재생에너지 활용 신사업 등 다양한 분야에서 투자와 기술 혁신을 가속화하는 중이다.
