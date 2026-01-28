모든 사업 AI 장착… 반도체 최강 굳히고 고객 가치 역량집중

삼성전자



엔비디아와 손잡고 새 패러다임

원스톱 솔루션으로 AI수요 대응

차질없이 선제적 설비투자 진행

노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)이 지난 4일(현지시간) 미국 라스베이거스 윈 호텔에서 열린 ‘더 퍼스트룩’ 행사에서 인공지능(AI) 기술이 집약된 최신 제품을 소개하고 있다. 삼성전자는 CES 2026 기간 이곳에 단독 전시관을 운영했다. 삼성전자 제공

삼성전자는 DS(반도체)와 DX(디바이스경험) 등 전 사업 영역에 걸쳐 인공지능(AI) 적용을 전면화하면서 AI 패러다임을 주도하는 데 속도를 높이고 있다.



반도체 사업부인 DS부문은 로직부터 메모리, 파운드리, 선단 패키징까지 ‘원스톱 솔루션’이 가능한 세계 유일의 반도체 회사인 점을 앞세워 전례가 없는 전 세계적 AI 반도체 수요에 대응하는 중이다. 이미 6세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4가 주요 고객들로부터 “삼성이 돌아왔다”는 평가를 받으며 차별화된 경쟁력을 보여주고 있다.



삼성전자 HBM4는 10나노급 6세대 D램과 4나노 로직 공정을 적용해 엔비디아 등 글로벌 고객사의 높은 요구 수준을 넘어섰다는 평가가 나온다. 삼성전자는 급증하는 HBM4 수요에 차질없이 대응하기 위해 선제적으로 설비 투자를 진행하고 있다. 지난해 말 임시 경영위원회를 열고 평택캠퍼스 5공장(P5) 골조 공사를 추진키로 했다.



여기서 더 나아가 글로벌 AI 반도체 최강자인 엔비디아와 손을 잡고 ‘반도체 AI 팩토리’를 구축, 반도체 제조의 새 패러다임도 제시한다는 전략이다. 이를 위해 앞으로 수년간 5만개 이상의 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 도입해 관련 인프라를 확충할 방침이다.



DX부문은 모바일과 TV, 가전 등 전 제품과 제공 중인 서비스에 AI를 전면적으로 적용해 삼성을 통한 고객 삶의 질을 높이는 데 집중하고 있다.



앞서 노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)은 지난 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’ 기간의 기자간담회에서 “삼성전자는 AI 혁신을 통해 고객의 삶을 실질적으로 변화시키고 차별화된 가치를 제공하는 데 모든 역량을 집중하고 있다”며 “올해 출하하는 모든 갤럭시 스마트폰, 4K 이상 프리미엄 TV, 와이파이 연결이 가능한 가전에 AI를 전면 적용할 것”이라고 밝혔다.



삼성전자는 모바일의 경우 여러 AI 서비스를 연결하는, TV는 맞춤형 AI 스크린 경험을 제공하는 ‘허브’로 진화시킨다는 계획이다. 삼성전자 관계자는 “가전은 가사 부담을 ‘제로화’하고 수면·건강 등 고객의 일상까지 관리하는 ‘홈 AI 컴패니언’으로 거듭날 것”이라고 설명했다.



삼성전자는 불확실한 대외 환경이 지속되고 있지만, 미래 먹거리를 확보하기 위한 투자도 더욱 강화하는 중이다. 공조와 자동차 전장, 메디컬 테크놀로지, 로봇을 ‘4대 신성장 동력’으로 정하고 대규모 투자를 단행하고 있다.



지난해 유럽 최대 중앙 공조기업인 ‘플랙트’를 비롯해 독일 전장기업 ‘ZF’의 첨단운전자보조시스템(ADAS) 사업부, 디지털 헬스케어 기업 ‘젤스’, 프리미엄 오디오 기업 ‘마시모’의 오디오 사업부 등을 차례로 인수하며 사업 경쟁력을 강화했다. 올해도 이들 분야에 대한 투자를 확대하는 한편 유망 기술 확보를 위한 인수·합병(M&A)를 추진해 미래 기술 주도권을 확보할 방침이다.



