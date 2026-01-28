추상 언어로 우주를 읊었던 두 작가의 만남
‘화이트 큐브 서울’ 에텔 아드난·이성자 2인전 ‘태양을 만나다’
서울 강남구 신사동의 외국계 갤러리 ‘화이트 큐브 서울’은 새해 첫 전시로 레바논 출신 작가 에텔 아드난(1925~2021)과 재불 1세대 추상화가 이성자(1918~2009)의 2인전 ‘태양을 만나다’를 하고 있다.
화이트 큐브는 아드난을 한국에 처음 소개하는 이번 전시를 준비하며 이에 상응할 한국 여성 작가로 이성자와의 2인전을 꾸미게 됐다. 두 사람은 여러 면에서 닮았다. 프랑스 파리 미술 무대에서 활동한 이방인이라는 점, 최종 추상 작업으로 귀착했다는 점, 철학적 사유의 결과 우주에 관심을 가졌다는 점이 그러하다.
전시 제목은 아드난이 1968년 발표한 시에서 가져왔다. 인류 최초 우주비행사의 죽음을 기리는 애가인데, 이는 오랜 시간 우주적 세계관을 회화로 확장해온 이성자의 작업과도 긴밀히 연결된다.
우주는 두 사람의 회화에서 중요한 키워드다. 아드난은 태양과 달, 타말파이스 산의 실루엣을 반복적으로 등장시키고, 이성자는 지구와 행성계를 연상시키는 기하학적 구조를 지속적으로 화면에 배치한다.
아드난은 소르본대학에서 철학을 공부하던 시기에는 예술가로서의 정체성을 명확하게 찾지 못했다. 이후 캘리포니아에서 교수로 재직하던 시절, 미국 서부의 빛과 풍경을 색채와 면으로 표현하며 화가로서의 인생을 본격적으로 밀어갔다. 1970년대 초 레바논 베이루트로 돌아가 예술·문학 활동을 이어갔지만 레바논 내전 발발과 함께 파리로 망명하게 된다. 파리에 정착한 아드난은 이러한 단절의 경험을 기억, 풍경, 형이상학적 사유를 매개하는 절제된 추상 언어로 구현했다.
일제 강점기에 일본 유학을 한 신여성 이성자는 결혼 후 남편이 외도하자 이혼을 택했다. 한국전쟁 중이던 1951년 프랑스로 건너갔다. 세 아들과 헤어진 채 파리에서 남성 중심의 추상 미술계 속에서 자신만의 추상 미술 언어를 모색했다. 베를 짜듯 켜켜이 붓질을 쌓고 그렇게 해서 중첩된 색면을 통해 고향의 기억과 모성의 감각을 응축시켰다. 1965년, 15년 만에 한국에서 가진 첫 귀국전은 성공했다. 이후 해방감을 느끼듯 우주적 모티브를 반복하며 우주 시대를 열어갔다. 3월 7일까지.
