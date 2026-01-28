인기 상승한 프리미엄 오일 세트 물량 늘려
이마트
이마트는 설 명절 선물로 ‘프리미엄 오일’ 세트를 선보였다. 최근 미식 문화와 ‘헬시 플레저’ 트렌드에 맞춰 상품 종류를 늘리고 물량을 확대했다.
이마트에서는 올리브오일 일반 상품 매출이 최근 3년간 연평균 약 19% 늘었다. 프리미엄 오일 선물세트 매출도 지난해 설 선물세트 전체 기간 약 20% 느는 등 최근 3년간 성장세를 이어가고 있다.
이마트는 이런 트렌드를 겨냥해 올해 설 명절에도 프리미엄 올리브 오일 선물세트를 지난해 설 명절 대비 약 2배 수준으로 늘렸다.
특히 이번 설에는 대형마트 중 이마트 단독 운영 상품을 중심으로 차별화된 프리미엄 오일 선물세트 라인업을 구성했다.
대표적으로 ‘링콘 올리브오일 세트’(250㎖ 2개/스페인산)는 ‘월드 베스트 올리브오일’ 랭킹에서 8년 연속 1위를 차지한 올리브오일이다. 사전예약이 진행되는 다음 달 6일까지 행사카드 결제 시 30% 할인된 6만9300원에 구매할 수 있다.
‘네오리아 올리브오일 세트’(250㎖ 2개/그리스산)는 권위 있는 올리브오일 대회인 ‘NYIOOC’ 세계 올리브오일 대회에서 2024년 금상을 수상한 올리브오일로 구성됐다. 행사카드 결제 시 40% 할인된 6만7800원에 판매한다.
이마트 문지명 오일 바이어는 “오일 선물세트는 건강과 실속, 가치를 모두 갖춘 명절 대표 상품으로 자리 잡고 있다”고 말했다.
