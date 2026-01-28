절세·평생 수수료 혜택… 중개형 ISA 8조 돌파
삼성증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고가 최근 8조원을 돌파했다고 밝혔다. ISA 계좌는 절세 혜택으로 투자자의 주목을 받고 있다.
국내 주식 및 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자 수요 증가도 ISA에 호재가 되고 있다. 지난 21일 기준 삼성증권의 중개형 ISA 잔고와 고객 수는 지난 2024년 말 대비 각각 136%, 24% 증가했다. 중개형ISA 고객 수는 144만명을 넘어섰다.
중개형 ISA 계좌 내 투자 비중을 살펴보면, 국내 주식과 국내ETF의 합산 비중이 2024년 말 46.6%에서 2026년 1월 현재 49.4%까지 상승한 것으로 나타났다. 이는 최근 국내 증시 활황에 따른 투자자들의 적극적인 시장 참여가 반영된 결과로 풀이된다.
ISA의 인기에 힘입어 삼성증권은 올 한해 동안 중개형 ISA를 개설하는 고객을 대상으로 국내주식 온라인 거래 수수료 혜택을 평생 제공하는 이벤트를 연말까지 진행하기로 했다.
해당 기간 내에 삼성증권에서 중개형 ISA 계좌를 신규로 개설하는 고객이라면 별도의 신청 절차 없이 평생혜택 수수료가 자동으로 적용된다. 삼성증권은 중개형 ISA고객을 위해 MTS 엠팝에서 다양한 부가 기능도 함께 제공 중이다.
삼성증권 관계자는 “중개형 ISA가 국민적 자산 형성의 핵심 솔루션으로 자리 잡을 수 있도록 최적의 서비스를 지속적으로 제공할 것”이라고 강조했다.
