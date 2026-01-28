AI 활용 특허관리시스템 운영… 업계 2년 연속 1위
삼성화재
삼성화재는 지난해 보험업계에서 특허 등록 및 출원 건수 1위를 달성했다. 총 31건의 특허를 출원하고, 16건의 특허 등록 결정을 받아 2024년에 이어 2년 연속 업계 1위에 등극했다.
이번 성과는 임직원들의 현장 중심 문제의식과 이를 뒷받침하는 사내 직무발명 지원 체계가 결합된 결과다. 삼성화재는 디지털·인공지능(AI) 기술을 활용한 업무 효율화와 고객 편익 증진을 혁신의 출발점으로 꼽아왔다. 이런 기조에 따라 실무에서 도출된 아이디어가 특허로 이어질 수 있도록 제도와 시스템을 지속적으로 정비해왔다.
삼성화재는 아이디어 제안부터 특허 출원·등록까지 전 과정을 지원하는 ‘특허관리시스템’을 운영 중이다. 사내 변리사 등 전문 인력을 통해 임직원들이 업무 중 떠오른 아이디어의 특허 가능성을 신속하게 검토받을 수 있는 환경도 구축했다. 또 신입사원 입문교육에 지식재산권 관련 교육을 추가해 입사 초기부터 특허의 중요성을 인지하도록 하고 있다.
삼성화재가 확보한 특허 기술은 상품·서비스 개선과 업무혁신, 신사업 등 다양한 영역에 활용되고 있다. 대중교통 이용에 따른 자동차보험료 할인율 산출, 지하철 운행지연 보상 보험상품 등이 좋은 사례다. 기술 혁신을 통해 고객 편익을 높이고 사회 안전망 구축에 기여한 사례로 평가된다. 삼성화재는 성과를 인정받아 지난해 5월 ‘발명의 날’에 보험업계 최초로 특허청장 표창을 수상했다.
