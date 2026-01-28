한우세트 취향에 맞게 선택 가능해 큰 호응
롯데백화점이 ‘한우 취향 큐레이션’ 선물세트를 확대한다. 롯데백화점이 지난 추석 처음으로 선보인 ‘한우 취향 큐레이션’ 시리즈는 준비 물량이 전량 완판되는 등 고객들의 높은 호응을 얻었다.
롯데백화점은 올해에는 역대 설 최대 규모인 약 17만 세트의 한우 물량을 준비하고 ‘한우 취향 큐레이션’ 선물을 늘리는 등 상품 구성을 한층 세분화했다.
한우 취향 큐레이션은 마블링, 두께, 부위 등 다양한 기준에 따라 선택할 수 있도록 구성한 것이 특징이다. 롯데백화점은 올해 ‘한우 취향 큐레이션’ 물량을 전년 대비 약 15% 확대했다.
롯데백화점은 마블링 선호도에 따라 동일 부위를 1++등급부터 1등급까지 비교해 즐길 수 있는 ‘마블링 큐레이션 등심·안심(총 0.9㎏, 31만·36만원)’을 비롯해 얇은 슬라이스부터 두꺼운 스테이크까지 두께별로 구성한 ‘두께 큐레이션 등심·채끝(1.6㎏, 50만·51만원)’이 대표적이다.
롯데백화점은 대표 프리미엄 한우인 ‘설화(雪花) 한우’도 물량을 두 배 확대했다. 설화 한우는 기존 1++등급을 넘어 일본 최고급 와규의 12단계 마블링 기준에서 착안해, 롯데백화점 바이어가 마블링 밀도와 색감, 살코기와 지방의 조화를 정밀하게 선별했다.
아울러 ‘롯데호텔 한우’ 물량을 전년 대비 20% 늘렸다. 최상위 등급 한우를 엄선해 콜드체인 시스템으로 관리하고 고급 패키지를 적용해 품격을 더했다.
