사업 구조 재편 통한 미래 성장 동력 확보
롯데
롯데그룹은 사업 구조를 재편해 재무 건전성을 확보하고 신사업 육성에 속도를 내고 있다.
비핵심 사업을 정리해 확보한 동력을 미래 핵심 분야에 집중적으로 투자해, 그룹 핵심인 화학 사업의 고부가 사업 전환과 바이오·수소·모빌리티 등 신성장 동력으로 재배치하려는 취지다.
롯데웰푸드는 지난해 인도 자회사인 롯데 인디아와 빙과 자회사 하브모어를 합병해 통합 법인을 출범시켰다. 또 인도 하리아나 공장에 빼빼로 첫 해외 생산 라인을 구축하고 푸네 공장에는 빙과 생산 시설을 증설하는 등 인도를 글로벌 생산 거점으로 조성하는 중이다.
롯데칠성음료는 ‘처음처럼’과 ‘새로’를 앞세워 북미와 동남아 시장 판로 개척에 집중하고 있다. 밀키스는 최근 코스트코 등 대형 유통망 입점으로 브랜드 입지를 확대하고 있다. 밀키스는 50여개국에 수출 중이며 미국에서 연평균 30%의 성장세를 기록하고 있다.
롯데몰 웨스트레이크 하노이는 오픈 5개월 만에 누적 매출 2000억원을 달성했다. 점포 20%를 리뉴얼하고 쇼핑몰 추가 출점을 검토하고 있다. 롯데쇼핑은 수익성이 낮은 백화점과 마트 점포를 정리하고 본점, 잠실점, 인천점, 노원점 등 핵심 점포는 리뉴얼한다. 특히 본점과 잠실점은 ‘롯데타운’으로 조성해 주력 점포의 ‘선택과 집중’으로 경쟁력 강화를 추진 중이다. 국내 석유화학 산업이 구조적 전환기에 들어서면서 화학 사업군은 고부가 사업 중심의 사업 포트폴리오 고도화 작업을 진행 중이다. 롯데케미칼은 변화하는 시장 환경에 대응해 범용 석유화학 중심 사업구조에서 벗어나 고부가 스페셜티, 수소 에너지, 배터리 소재 등 신사업을 확대하며 경쟁력 강화에 나서고 있다.
