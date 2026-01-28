6·25유공자 감사의 마음 담은 따뜻한 후원 실천
오뚜기
오뚜기가 6·25 참전유공자들의 국가를 위한 헌신에 감사와 존경의 뜻을 전하며 후원에 나서고 있다.
이번 후원은 6·25 참전용사였던 ㈜오뚜기 창업주 고(故) 함태호 명예회장의 애국정신을 계승해, 국가를 위해 헌신한 분들을 끝까지 기억하고 함께하겠다는 의지를 담아 기획됐다. 현재 생존해 있는 6·25 참전유공자는 지난해 11월 말 기준 2만7000여명으로, 대부분이 고령인 만큼 매년 많은 인원이 세상을 떠나고 있다. 이에 따라 유공자에 대한 사회적 관심은 점차 줄어들고 있으며, 특히 생계가 어려운 상황에 놓인 분들에 대한 도움이 절실한 상황이다.
오뚜기와 국가보훈부는 사회복지공동모금회(사랑의열매) 등과 협력해 참전유공자 및 가족들에게 오뚜기 제품을 연 2회 정기적으로 지원하고 있다. 하절기에는 참기름, 순후추 등 간편하게 활용할 수 있는 소스류와 양념류를, 동절기에는 삼계탕, 상온죽 등 겨울철 따뜻하게 즐길 수 있는 보양 간편식을 중심으로 구성해 실질적인 도움을 제공하고 있다. 후원 물품은 각 가정으로 직접 전달되며, 단순한 지원을 넘어 감사와 존경의 마음을 끝까지 전하고자 하는 뜻을 담고 있다.
오뚜기 관계자는 “6·25 참전유공자들은 우리 사회가 기억해야 할 영웅”이라며 “삶의 마지막까지 감사의 마음을 전할 수 있도록 중장기적인 후원을 통해 국가유공자에 대한 존경과 예우를 실천해 나가겠다”고 말했다.
