하루 15분 착좌로 케겔 효과… 요실금 치료 ‘탁월’
코웨이
코웨이가 최근 확대되는 홈 헬스케어 수요를 겨냥해 가정용 의료기기 브랜드 ‘테라솔’을 론칭하고 시장 공략에 나섰다.
테라솔은 치유를 뜻하는 ‘테라피’와 해결책을 의미하는 ‘솔루션’의 합성어다. 코웨이가 선보이는 첫 번째 제품은 요실금 치료 의료기기 ‘테라솔 U’다. 요실금이 중장년 층의 활기찬 일상을 가로막는 주범이지만, 질환 특성상 병원 방문을 꺼리는 환자가 많아 방치하는 경우가 적지 않다는 점에 주목했다.
테라솔 U는 케겔운동을 누구나 쉽게 할 수 있도록 자동화했다. 하루 15분 착좌만으로 케겔 운동과 같은 효과를 기대할 수 있다. 6개의 자극점과 3쌍의 채널 구조를 통해 골반저근과 엉덩이 부위에 풍부한 자극을 전달하며 1단계부터 99단계까지 정밀하게 강도를 조절할 수 있다. 식약처로부터 3등급 의료기기로 허가받아 안정성과 유효성을 인정받았다.
근육통 완화를 위한 온열 기능도 갖췄다. 전원을 켜면 자동으로 예열되며 최고 39℃까지 온도 설정이 가능하다. 인체 곡선을 고려한 디자인으로 안정적인 착좌감을 제공하고 보관과 충전을 한 번에 해결할 수 있는 전용 거치대도 마련했다.
출시를 기념해 다음달 22일까지 렌탈료 반값 할인 프로모션도 전개된다. 코웨이 관계자는 “테라솔 U는 집에서도 전문적인 헬스케어를 경험할 수 있도록 돕는 제품”이라며 “가정용 의료기기 라인업을 지속적으로 확대해 홈 헬스케어 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.
