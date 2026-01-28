‘스테이지업’ 사업으로 문화사회공헌 앞장
CJ문화재단
CJ가 기업의 강점인 문화를 활용한 ‘문화사회공헌’ 활동에 앞장서고 있다. 올해로 설립 20주년을 맞은 CJ문화재단은 대중문화 소외영역 창작자들을 위한 지원사업을 이어가고 있다.
뮤지컬 창작자 지원사업인 ‘스테이지업’은 지난 19일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 ‘제10회 한국뮤지컬어워즈’ 시상식에서 건강한 뮤지컬 생태계 조성에 기여한 공로를 인정받아 공로상을 받았다. 스테이지업은 공모로 선정된 작사·작곡가 팀에게 창작지원금 지급, 전담 PD 매칭, 작품 개발 전 과정 지원 등으로 작품의 시장 진출을 돕는 프로그램이다.
CJ문화재단은 대형 라이선스 공연과 창작 뮤지컬이 약진하는 흐름에 발맞추기 위해 지난해부터 최종 수상자를 3팀에서 4팀으로 확대했다. 또 본공연 계약을 맺거나 해외 진출 시 격려금을 추가 지급하는 등 창작자들이 더 넓은 무대로 나아갈 수 있도록 지원하고 있다.
지원은 실질적 성과로도 이어지고 있다. 2020년 스테이지업 선정작인 ‘라흐 헤스트’는 제8회 한국뮤지컬어워즈에서 작품상(400석 미만), 극본상, 음악상(작곡) 3관왕을 달성했다. 이후 2023년 브로드웨이 리딩 쇼케이스와 2024년 일본 도쿄예술극장에서의 라이선스 공연도 성공적으로 마쳤다. 2022년 선정작 ‘홍련’ 역시 2024년 초연 이후 호평을 받으며 다음 달 재연을 앞두고 있다.
스테이지업 사업은 2010년부터 지난해까지 창작 뮤지컬 총 77편의 작품 개발을 지원했고, 총 25편이 본공연 무대에 올랐다. CJ문화재단 관계자는 “앞으로도 재능 있는 창작자를 발굴하고, 이들이 국내를 넘어 해외 관객과 만날 수 있도록 여정을 함께하겠다”고 말했다.
