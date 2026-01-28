명절 맞이 사전 예약으로 많은 혜택 누리세요
스타벅스 코리아가 설 명절을 맞아 푸드와 커피 등으로 구성된 ‘설 기프트 상품’ 사전 예약을 시작했다. 사전 예약은 2월 2일 오전 10시까지 스타벅스 앱 내 온라인 스토어에서 진행된다.
이번 설 기프트 상품은 5만원 내외의 가격대로 구성해 가격 부담을 낮춘 것이 특징이다. 사전 예약 시 구매 금액과 관계없이 발송일을 지정해 무료배송을 받을 수 있다. 스타벅스 리워드 회원을 대상으로는 등급별 세뱃돈 쿠폰도 지급된다. 골드 회원은 5만원 이상 구매 시 1만원, 그린·웰컴 회원은 3만원 이상 구매 시 5000원 할인 혜택을 받을 수 있다.
설 기프트 푸드는 명절 분위기에 맞춰 전통성과 보편성을 강조했다. ‘아몬드 정과 세트’, ‘피넛초코찰떡파이’, ‘어쏘티드 쿠키 틴 세트’로 구성된 설 쿠키 세트 3종과 ‘우리쌀 전병’이 대표적이다. 아몬드·흑임자 등 전통적인 재료를 활용하거나 찰떡, 전병 등 익숙한 간식을 중심으로 구성해 전 세대가 부담 없이 즐길 수 있도록 했다.
설 쿠키 세트 3종은 온라인 스토어와 매장에서 각각 출시되며, ‘우리쌀 전병’은 오프라인 매장에서만 판매된다.
커피와 굿즈 등 실용성을 강조한 상품도 선물용으로 다양하게 마련됐다. 스틱 커피인 비아(VIA)를 여러 종류 맛볼 수 있는 ‘비아 어소트먼트 세트’와 드립백과 머그를 함께 담은 ‘오리가미 & 머그 2P 세트’, ‘버라이어티 타월 3P 세트’ 등이 포함됐다.
