설 연휴 다채로운 온·오프라인 프로모션 진행
롯데면세점
롯데면세점이 설 연휴를 앞두고 내외국인 이용객을 대상으로 대규모 온·오프라인 프로모션을 진행한다.
다음달 28일까지 롯데면세점 명동본점·월드타워점·제주점에서 패션, 시계·주얼리 제품을 구매하거나 부산점에서 전체 카테고리 상품을 구매할 경우 금액별로 최대 151만원의 LDF PAY를 증정한다. 주말 쇼핑시 사용 카드에 따라 최대 169만원의 LDF PAY를 받을 수 있는 더블 증정 행사도 진행한다.
롯데인터넷면세점에서는 다음달 23일까지 4주간 100개의 상품을 엄선해 선보이는 ‘핫딜 100행사’를 진행하고 있다. 매주 25개씩 업데이트되는 인기 상품을 최대 70% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.
이색적인 아이디어가 돋보이는 행사도 진행된다. 다음 달 월드타워점에선 본인의 이름에 ‘ㅂ·ㅇ·ㄴ’(병오년) 초성이 포함된 개수에 따라 단계별로 LDF PAY를 증정한다. 설 연휴 외국인 방문객을 위한 K전통 마케팅도 풍성하다. 명동본점과 월드타워점에서 ‘설 맞이 럭키 드로우’ 가챠 이벤트를 진행한다.
롯데면세점은 약 4개월 간의 재단장을 통해 미디어 아트 중심의 체험형 콘텐츠를 강화했다. 명동본점에서는 ‘베러 메모리즈 포스트’ 공간을 운영하고 있다. 외국인 방문객이 엽서에 메시지를 작성해 빨간 우체통에 넣으면 본국으로 무료 발송해 준다. 롯데면세점 관계자는 “설을 맞아 쇼핑과 여행, 즐거움이 결합된 종합 축제의 장을 마련했다”고 말했다.
