혈당·체지방 관리 돕는 홍삼 기반 건강식품 선봬
KGC인삼공사
KGC인삼공사는 설 명절을 맞이해 홍삼 기반의 혈당 관리 건강기능식품 ‘GLPro(지엘프로)’를 특별 디자인으로 포장해 한정 수량으로 선보인다고 밝혔다. 한국 전통문양 디자인 브랜드 ‘OWUR(오우르)’와 협업한 결과물이다.
GLPro는 혈당과 식욕을 동시에 조절하는 기능성 식품이다. 식후 반복되는 졸음과 활력 저하를 막는 데 도움을 준다는 설명이다. 주원료로 쓰이는 정관장 홍삼(KGC05pg)은 ‘혈당 조절에 도움을 줄 수 있음’ 기능성을 식품의약품안전처로부터 공인받은 바 있다.
KGC인삼공사 연구진이 40세 이상 성인 98명을 대상으로 진행한 임상시험에서도 GLPro 섭취군은 공복혈당이 9.07%, 식후혈당이 11.28%, 당화혈색소가 1.68% 줄었다. 인슐린 저항성은 22.8% 개선됐고 식욕을 억제하는 GLP-1 호르몬 수치는 9.9% 늘었다.
GLPro는 여성뿐만 아니라 남성 소비자들에게도 사랑을 받고 있다. 체지방 관리에 도움을 주는 ‘GLPro 더블컷’ 제품은 남성 고객 비율이 43%에 달한다.
정관장은 2월 18일까지 ‘올 설엔 정관장으로 말해요’ 이벤트를 진행한다. ‘홍삼정’, ‘에브리타임’, ‘홍삼톤’ 등 간판상품을 비롯해 GLPro 등 정관장 전 품목을 대상으로 구매혜택을 제공한다. 또한 병오년을 맞아 붉은 말 형상으로 만든 ‘정말 키링’과 ‘VOGUE 북인북’, 박보검 화보 엽서 등 굿즈 이벤트도 연다.
