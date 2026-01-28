아파트에 차세대 전기차 충전 시스템 도입
㈜한화 건설부문
한화 건설부문은 올해부터 차세대 천장형 전기차 충전 시스템 ‘EV 에어스테이션’을 자사 고급아파트 브랜드 ‘한화포레나’ 단지에 본격 도입한다고 밝혔다.
EV 에어스테이션은 국내 최초로 천장에서 커넥터가 내려오는 전기차 충전시스템이다. 하나의 충전기로 3대 차량을 동시에 충전한다. 기존 충전시설보다 설치가 쉽고 공간을 효율적으로 쓰는 게 장점이다.
해당 제품은 ‘2025 미래혁신기술박람회’에서 최고혁신상을 받았다. 이번 도입 모델에는 화재감지 센서와 카메라, 배터리와 충전기 사이 정보교환이 가능한 PLC 기능이 탑재되어 있다.
전기차 충전시설은 지난해부터 총 주차대수의 10% 이상 전기차 충전시설 설치가 법적으로 의무화 되어 있어 수요가 갈수록 늘어날 전망이다. 한화 건설부문은 한국토지주택공사(LH)와 지난달 천장형 전기차 충전시스템 시범도입을 위한 업무협약을 체결한 상태다. 이에 따라 EV에어스테이션을 LH 단지인 과천 S11BL 행복주택과 대구연호 A2BL 아파트 단지에도 설치할 예정이다.
김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 “EV 에어스테이션은 화재감지 기술을 포함해 공간 제약 없이 전기차 충전시설 기준을 충족하는 혁신적인 전기차 충전솔루션”이라고 소개했다. 이어 “한화포레나 단지를 시작으로 전기차 이용자들에게 안전하고 편리한 충전인프라를 제공할 수 있도록 역량을 집중할 계획”이라고 말했다.
