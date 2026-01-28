시사 전체기사

소화 흡수·수유텀 개선 최적화한 산양 분유 출시

입력:2026-01-28 18:08
매일유업

매일유업 제공

매일유업이 7년 만에 선보인 프리미엄 산양 분유 신제품인 ‘앱솔루트 산양100’이 시장에서 두각을 나타내고 있다. 신생아를 둔 부모들의 고민인 소화 흡수와 수유 간격 문제를 개선하기 위해 영양 설계를 최적화했다는 평가다.

‘앱솔루트 산양100’은 출생 후 첫 100일 신생아를 대상으로 소화가 편한 산양유 단백질을 100% 함유하고 있다. 신제품은 산양유의 장점을 극대화했다. 산양유에 함유된 A2-베타(β) 카제인은 단백질의 소화 흡수를 돕고, 산양유 지방은 우유보다 20분의 1 작은 크기인 중쇄지방산 함량이 높아 편안한 소화를 돕는다. 우유의 유당과 비교해 소화가 느린 쌀 전분을 배합한 탄수화물 영양 설계도 포만감을 오래 유지시킨다.

‘황금변 설계’도 눈에 띈다. 모유 수유 아기의 장내 환경과 유사하도록 프리바이오틱스 2종, 유산균 BB-12, HMO(모유올리고당) 2종을 함유했다. 두뇌 구성성분인 DHA와 ARA, 망막 구성 성분인 루테인도 모유 수준 함량에 맞췄다. 아기의 자기방어체계 형성을 위한 뉴클레오타이드도 포함돼 성장 발달을 돕는다는 게 매일유업의 설명이다. 제품은 한 캔당 350g이며, 매일유업 공식몰인 매일다이렉트와 네이버 직영스토어 등에서 구매할 수 있다.

매일유업 관계자는 “앱솔루트 산양100이 육아 고민을 덜어주고, 아이의 건강한 성장 발달을 돕는 황금루틴을 만드는 출발점이 되기 바란다”고 말했다.

