기후변화 대응 평가서 ‘리더십 A-’ 등급 획득
현대제철
현대제철은 ‘2025 CDP 기후변화 대응 평가’에서 국내 철강사 중 유일하게 상위 등급인 ‘리더십 A-’를 획득했다.
CDP는 영국에 본부를 둔 국제 비영리 환경 단체로, 해마다 전 세계 주요 상장기업을 대상으로 기후변화 대응전략과 구체적인 탄소 배출량 등을 심사해 등급을 부여하고 있다.
평가등급은 기업이 설정한 환경 목표와 이를 달성하려는 의지 및 성과를 기준으로 매겨진다. 등급은 크게 리더십(A·A-), 경영(B·B-), 인식(C·C-), 공개(D·D-) 등으로 나뉜다.
현대제철이 획득한 ‘리더십 A-’는 기후변화 대응 체계와 실행 성과가 우수한 기업에 주어지는 등급이다. 리스크 관리 역량을 강화하고 리스크 분석 결과에 따른 대응 전략을 추진한 성과를 인정받아 작년 대비 한 등급이 상향됐다는 게 현대제철 설명이다.
특히 기후변화 시나리오에 따른 물리적 리스크(폭염 등) 식별 및 재무영향 분석, 리스크 분석 결과와 연계된 기업 전략 수립·추진 성과, 공급망 내 ESG 정책 고도화, 공급망 실사 전문성 확보 등에서 높은 평가를 받았다.
현대제철 관계자는 28일 “2012년부터 CDP에 자발적으로 정보를 공개하며 기후변화 대응 체계를 꾸준히 고도화한 노력을 인정받은 것”이라며 “앞으로도 기후변화 리스크 분석을 강화하고 공급사 및 협력사와 ESG 소통을 확대해 투명성을 높여 나가겠다”고 말했다.
