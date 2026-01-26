[포토] 미국산 계란 상륙

시사 전체기사

입력:2026-01-26 22:51
26일 충남 천안의 한 계란 수입업체에서 한 직원이 미국산 신선란 선별 작업을 하고 있다. 조류인플루엔자 확산으로 계란 수급 불안이 커지면서 정부는 미국에서 들여온 신선란을 국내에 유통하기로 했다. 뉴시스

