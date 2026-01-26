시사 전체기사

[포토] “보조배터리 사용 안돼요”

입력:2026-01-26 20:17
대구국제공항 국내선 탑승 수속장에 26일 보조배터리 관련 안내문이 세워져 있다. 대한항공을 비롯한 한진그룹 소속 5개 항공사는 이날부터 기내에서 보조배터리 사용을 전면 금지하기로 했다. 뉴시스

