[포토] 얼어붙은 수상태양광발전소

입력:2026-01-26 19:12
한파가 계속되는 가운데 26일 경기도 화성시 멱우지에 설치된 수상태양광발전소 주변이 얼어 눈에 덮여 있다. 수도권과 강원 내륙을 중심으로 27일에도 강추위가 이어질 전망이다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
