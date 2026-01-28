불혹 넘으면 재건축? 고쳐 쓰면 백년 거뜬!

서울을 비롯한 수도권 재건축·재개발 움직임이 활발하다. 지어진 지 30~40년 된 아파트들이 ‘수명이 다했다’며 고층 아파트로의 재탄생을 기다리는 형국이다. 하지만 그간 당연하게 이뤄져 왔던 재건축·재개발에 요즘엔 물음표가 따라붙는다. ‘30년 후에는 어떻게 하지?’
건설업계도 이런 고민에 직면했다. 높은 용적률로 지어진 아파트들은 다시금 재건축이 어려워서다. 이에 대안으로 거론되는 건 ‘장수명주택’이다. 처음부터 튼튼하고, 수리하기 쉬운 집을 만들어 100년 이상 고쳐가며 살 수 있는 집을 말한다. 2014년 장수명주택을 인증할 수 있는 제도가 도입됐지만, 현재까지 장수명주택이라 부를 수 있는 완성된 집은 하나도 없다. 제도를 도입한 지 11년이 돼서야 ‘장수명주택으로 짓겠다’고 공언한 단지가 2곳 생겼을 뿐이다.
장수명주택이란
장수명주택은 구조적 내구성과 구조 변경 가능성, 수리 용이성 등이 우수한 주택을 말한다. 장수명주택 인증제도는 3가지 영역을 평가해 총점을 매긴 뒤 4개 등급(최우수·우수·양호·일반) 중 하나를 부여한다. 1000가구 이상 공동주택을 지을 때는 반드시 장수명주택 인증을 받아야 한다. 우수 등급 이상을 받으면 최대 15% 이내에서 건폐율, 용적률을 높여주는 인센티브를 받을 수 있다.
평가 항목은 이렇다. 먼저 집의 뼈대를 이루는 철근의 피복두께(콘크리트 표면과 가장 가까운 철근 표면까지의 최단거리)가 얼마나 두꺼운지, 고강도 콘크리트를 사용했는지 등을 평가한다. 또 집의 공간을 쉽게 바꾸거나 교체할 수 있는지, 공용부분과 전용부분의 개보수·점검이 쉽도록 배관, 배선, 공간을 설계했는지를 평가한다. 다시 말해 뼈대를 부수지 않고, 문제가 된 부분만 고쳐서 오래도록 사용할 수 있게 만들었는지를 따져보는 것이다.
하지만 제도가 도입된 지 10년이 넘도록 장수명주택 인증을 받은 주택은 단 2곳에 불과하다. 27일 국토교통부에 따르면 지난해 8월 기준 총 1421건의 장수명주택 인증이 이뤄졌지만 최우수는 0건, 우수는 1건에 불과했다. 지난해 12월 한국토지주택공사(LH)가 의왕군포안산 A1-2블록에 장수명주택 우수 등급 인증을 받으며 1건이 추가됐다. 이마저도 설계를 토대로 인증서를 받은 단지일 뿐 완공된 곳은 아직 없다. 대부분은 양호(29건)와 일반(1391건)에 포진했다. 실질적인 장수명주택은 우수 등급 이상을 받아야 유효한 셈이다.
장수명주택의 현실
장수명주택의 필요성에 이의를 제기하는 목소리는 없다. 용적률을 높여 사업성을 키우는 데에는 한계가 있고, 인구는 줄고 있다. 주택을 부수고 다시 짓는 재건축 과정에서는 대량의 폐기물이 발생하고, 이는 탄소배출량을 줄이는 세계적 흐름과도 배치된다. 대규모 재개발, 재건축이 영원할 수 없다는 데는 모두가 공감한다. 그런데 왜 장수명주택은 지금껏 한 곳도 실현되지 못했을까.
문제는 돈이다. 고강도 콘크리트를 사용하고, 공간 가변성을 위해 라멘(기둥+보) 구조로 아파트를 지으면 현재 방식대로 짓는 것보다 비용이 더 든다. 국토부 설명에 따르면 장수명주택은 비 장수명주택 대비 초기 건설비용이 3~6% 더 들지만, 생애주기 비용은 약 11~18% 덜 든다. 철거와 재건축 횟수를 줄여 온실가스는 약 17%, 건설폐기물은 약 85% 절감할 수 있다고 한다.
하지만 건설업계는 국토부 설명보다 비용이 더 든다고 말한다. 한 대형건설사 관계자는 “장수명주택을 지으면 공사비가 대략 10%에서 많게는 15~20% 가까이 오른다. 그러면 분양가도 오르기 때문에 이걸 감내할 수 있는 단지는 제한적”이라며 “장수명주택이 아니라도 친환경 인증 등을 통해 더 쉽게 용적률 인센티브를 받을 수 있다. 결국 장수명주택을 짓는 데 드는 비용 대비 체감할 수 있는 인센티브가 거의 없어 유인이 약하다”고 말했다.
이 때문에 장수명주택을 시도하는 건설사도 현재로선 삼성물산 건설부문이 유일하다. 삼성물산은 지난해 차세대 주거 기술 ‘넥스트 홈’을 실제 주거 공간에 구현한 테스트 베드를 공개했다. 수직 기둥에 수평 부재인 보를 더한 ‘넥스트 라멘’ 구조, 벽체를 자유롭게 이동시켜 공간을 재배치할 수 있는 건식 벽체인 ‘넥스트 월’, 이동이 가능한 모듈형 욕실인 ‘넥스트 배스’ 등이 적용됐다.
삼성물산은 지난해 8월 수주한 서울 강남구 개포우성7차 재건축 사업에 이런 기술을 적용해 장수명주택 우수 등급을 받았다. 기존 벽식 구조에 적용되는 내력벽(무게를 지탱하는 벽) 수를 최대 40%까지 줄이고, 건식 벽체와 기둥 배치를 더해 자유로운 평면 배치가 가능하게 하는 식이다.
GS건설, DL이앤씨, 포스코이앤씨 등 일부 대형건설사들은 철근 부식을 예방할 수 있는 콘크리트 배합 기술이나 내구성 향상 페인트 기술 등을 개발하는 식으로 대응하고 있다.
장수명주택이 많아지려면
장수명주택이 늘어나려면 정부가 더 적극적으로 나서야 한다는 목소리가 많다. 현재 주어지는 인센티브로는 초기의 고비용을 감내할 유인이 없다는 것이다. 다른 건설사 관계자는 “장수명주택 인증제도가 오래돼서 몇 년 새 크게 오른 공사비 등 변화한 환경을 반영하지 못하는 측면도 있다”고 지적했다. 고비용 탓에 LH 등 공공 부문에서도 장수명주택 추진이 어렵다는 이야기가 나온다.
이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “현재 분양가가 10억, 20억원 하는 상황에서 초기 비용이 3~6%만 늘어난다고 해도 그 비용이 적지 않다. ‘미래에 돈이 덜 들 것’이라는 설명은 현재를 사는 사람들에게 큰 영향을 미치지 못한다”며 “강남 같은 곳이 아니고는 적용하기 쉽지 않은 게 현실이라, 현재로선 사업자에게 유의미한 수준의 인센티브를 주는 게 최선”이라고 말했다.
이한승 한양대 에리카 건축학부 교수는 “지금 지어지는 30층 이상의 고층 아파트들은 30~50년 후 또 허물기가 힘들다. 자재비, 인건비도 과거보다 2~3배 이상 비싸졌기 때문에 이런 방식으로 개발을 이어가면 분양가는 계속 오를 수밖에 없다”며 “자원은 한정돼있고 탄소 저감 등 환경 문제도 있으니, 사회적 변화에 따라 정부가 인센티브를 높이는 등 적극적으로 나설 필요가 있다”고 강조했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지