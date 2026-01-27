국민연금, 국내 주식 비중 늘리고 해외 주식 줄인다

14.4%→14.9%로… 약 7조 늘어

한도 넘어도 자동 매각 않기로

사실상 국내 투자 비중 확대 효과

정부가 외환·증시 변동성을 고려해 국민연금의 올해 국내 주식 투자 규모를 확대하고 해외 주식 투자 규모는 줄이기로 했다. 또 시장 충격을 줄이기 위해 리밸런싱을 한시적으로 유예하기로 했다. 국내 주식 투자 비중이 목표치를 넘더라도 기계적 매도를 하지 않겠다는 의미로 사실상 국내 투자 비중을 늘리는 효과를 낸다.



국민연금기금운용위원회는 26일 정부서울청사에서 2026년 제1차 회의를 열고 기금 규모 확대에 따른 외환조달 부담과 외환시장 환경 등을 고려해 이같이 투자 포트폴리오를 변경하기로 했다.



기금위는 국내 주식 목표 비중을 당초 목표치인 14.4%에서 14.9%로 0.5%포인트 확대해 전년도 목표 비중 수준을 유지하기로 했다. 이는 약 7조원 규모다. 해외 주식 목표 비중은 당초 계획인 38.9%에서 37.2%로 1.7%포인트 축소했다. 복지부 관계자는 “국민연금을 안정적으로 운용해야 한다는 방향성을 존중하는 차원에서 국내 주식 투자 비중을 현행 수준에서 크게 다르지 않게 유지했다”고 설명했다.



기금위는 시장 변동성이 큰 상황에서 잦은 리밸런싱이 시장에 충격을 줄 수 있다는 우려에 따라 리밸런싱을 한시적으로 유예하기로 했다. 리밸런싱은 자산군별 기준 비중이 전략적 자산배분(SAA) 허용 범위 밖으로 이탈할 때 허용 범위 안으로 다시 조정하는 것을 뜻한다. 예컨대 국내 주식 비중이 허용 범위를 초과할 경우 국내 주식을 일부 매도하거나 신규 매입을 중단하고 채권 등 다른 자산군 비중을 늘려야 하는데 그렇게 하지 않겠다는 의미다.





이는 리밸런싱이 시장에 미치는 영향이 커진 점을 고려한 조치다. 현 리밸런싱 방식은 2019년 기금 규모가 약 713조원일 때 규정됐다. 국민연금 기금 규모는 지난해 11월 말 기준 약 1438조원으로 6년 전보다 2배 이상 커졌다. 따라서 현 리밸런싱 방식을 적용하면 리밸런싱 규모도 2배 이상 확대돼 시장에 주는 영향이 커진다. 국내 주식 비중이 목표치를 웃도는 상황에서 리밸런싱이 지속해서 발생하면 시장에 과도한 영향을 줄 수 있다는 판단에 따른 것이다. 기금위는 상반기 동안 시장 상황을 면밀히 모니터링해 전략적 자산배분 허용 범위 등을 재검토할 예정이다.



국내 주식 투자 비중이 상향 조정된 것은 이재명 대통령이 국민연금 투자 비중에서 국내 주식을 늘릴 것을 주문한 데다 최근 코스피가 사상 처음 5000을 기록하면서 비중 확대 주장에 힘이 실렸기 때문으로 분석된다.



일각에선 우려의 목소리도 나온다. 이미 국민연금의 국내 주식 비중이 전략적 목표치(14.4%)를 웃도는 17% 후반대까지 올라 추가 매수 여력이 거의 소진된 상황이라는 이유에서다. 이 상태에서 국내 자산 편중을 더 키우면 해외 주식·채권과 대체투자 비중을 줄일 수밖에 없어 장기 분산 투자와 위험 관리 원칙이 흔들릴 수 있다는 지적이다.



원·달러 고환율 국면이라는 점도 부담으로 꼽힌다. 고환율 상황에서 해외 자산을 늘리거나 줄일 때 환차손 위험이 커질 수 있다.



석재은 한림대 사회복지학과 교수는 “국민연금기금의 1차 목적은 연금 지급 준비금이지 경기 부양이나 증시 안정을 위한 정책 수단이 아니다”며 “달러 고환율과 변동성이 큰 증시 상황 에서 국내 주식 비중을 확대하는 건 장기 분산투자·위험관리 원칙을 훼손할 수 있다”고 우려했다.



유경진 기자 ykj@kmib.co.kr



