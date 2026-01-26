이번엔 천스닥… 예금 → 증시 ‘머니 무브’ 가열
금융투자업계서 2조원 넘게 유입
부동산 자금도 증시 향할지 관심
코스닥이 4년 만에 1000선을 돌파했다. ‘오천피’(코스피지수 5000) 온기가 코스닥에도 닿으면서 은행 예금에서 증시로 자금이 이동하는 ‘머니무브’에도 가속도가 붙을 것이라는 전망이 나온다. 다만 최근 여당에서 거론하기 시작한 ‘삼천스닥’(코스닥지수 3000) 달성을 위해서는 부동산 자금도 증시로 향하는 더 강한 유인이 필요하다는 분석이 나온다.
26일 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 70.48포인트(7.09%) 오른 1064.41에 마감했다. 이는 2004년 코스닥지수 체계 개편 이후 최고치다. 코스닥은 개장 직후 가파르게 상승하면서 ‘매수 사이드카’(프로그램 매수호가 일시효력 정지)가 발동돼 거래가 5분간 정지되는 이례적인 상황을 연출하기도 했다. 매수 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준가보다 6% 이상 상승하고 현물지수가 3% 이상 오르는 상태가 1분간 지속하는 경우 발동된다.
이날 코스닥지수를 끌어올린 수급 주체는 기관 중에서도 금융투자업계였다. 증권사와 자산운용사 등 금융투자업계에서 이날 하루에만 2조원 넘는 돈을 코스닥 시장에 쏟아부었다. 금융투자회사 자체 투자금도 있지만, 상당수가 법인 등 기관과 개인 고객의 돈으로 추산된다. 은행에서 예금으로 보관돼 있던 자금이 증시로 흘러들어오기 시작했다는 분석이다.
실제로 은행 예금은 급격하게 줄고 있다. 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 대기성 자금인 요구불예금은 23일 기준 630조5672억원으로 지난달 말보다 43조4412억원이나 급감했다. 같은 날 달러예금잔액도 649억9418억달러로 7억 달러 가까이 하락했다. 이날 코스닥이 강하게 상승하면서 이 같은 흐름에 가속도가 붙을 수 있다는 전망이다.
다만 전문가들은 삼천스닥 달성을 위해선 부동산 자금까지 증시로 추가 유입돼야 한다는 입장이다. 최재원 서울대 경제학부 교수는 “결국 아파트를 파는 사람이 나와야 하는데, 아직 매물이 많지 않은 상황”이라며 “보유세 강화 방안이 거론되고 있지만 실제로 적용된 것이 아니어서 시장이 반응하지 않고 있다”고 말했다.
이광수 권중혁 기자 gs@kmib.co.kr
