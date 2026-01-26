치솟는 전력 수요에 ‘수급 미스매치’… 재생에너지 한계 인정

12년후 원전 30기 분량 전력 더 필요

원전 부지 선정은 연내 마무리될 듯

당장 2~3년 내 수요 대응은 어려워



이재명정부의 ‘에너지 유턴’은 인공지능(AI)·반도체 전력 수요 폭증을 재생에너지만으로 감당하기 어렵다는 현실론이 작용한 결과로 풀이된다. 2038년 최대 전력 수요는 2023년 98.3기가와트(GW)보다 31.5% 증가한 129.3GW에 달할 전망이다. 현재보다 1GW 규모 원전 30기 분량의 전력이 더 필요하다. ‘전기 먹는 하마’로 꼽히는 AI 데이터센터 등 대규모 전력 수요가 생기는 탓이다. 2038년 반도체 산업 하나가 쓰는 전력은 수도권 전체 전력 수요의 40%(16GW)에 이를 것으로 추산된다.



당초 이 대통령은 지난해 9월 취임 100일 기자회견에서 “원전은 짓는 데만 15년 걸린다. 전력을 신속하게 공급할 수 있는 건 재생에너지”라고 언급했다. 그러나 지난해 말 기후에너지환경부 업무보고에선 “원전이 정치 의제가 돼선 안 된다”며 실용주의적 접근을 시사했다. 지난 21일 신년 기자회견에선 “필요한지, 안전한지, 국민 뜻은 어떤지 열어놓고 판단하자”며 여론 수렴 의사를 피력했다. 에너지 업계 안팎에선 “(이 대통령이) 정치적 부담을 덜고 정책을 선회할 수 있는 명분을 조금씩 쌓아온 것”이라는 평가가 나왔다.





원전 건설은 부지 선정 절차부터 준공까지 오래 걸리는 프로젝트다. 첫 단추는 신규 원전을 어디에 짓느냐다. 제11차 전력수급기본계획(전기본)에서 결정된 신규 원전은 1.4GW급 대형 원전 2기다. 현재 원전 부지 후보군으로는 경북 영덕과 경주, 울산 울주, 강원 삼척 등이 거론된다. 부지로 최종 선정된 지역에는 원전 건설비 2% 수준의 특별지원사업비가 투입된다. 최대 3000억원 규모의 재정 재원이 이뤄진다.



기후부가 신규 원전 건설 방침을 확정하면서 부지 선정 절차는 연내 마무리될 전망이다. 한국수력원자력 관계자는 “각 지방자치단체가 원전 부지 공모에 참여할 경우 부지선정평가위원회 검토를 거쳐 올해 안에 최종 결론이 나올 것으로 보인다”고 26일 말했다.



다만 아직 해소해야 할 불확실성이 남아 있다는 평가다. 일단 치솟는 전력 수요를 고려하면 ‘수급 미스매치’는 불가피하다. 정부 계획대로 원전 건설이 추진돼도 준공 시점은 2037~2038년 사이다. 당장 2~3년 이내에 급증하는 AI 전력 수요에는 대응이 어렵다.





원전 정책 지속 가능성도 변수다. 2015년 건설 계획이 확정됐던 신한울 3·4호기는 2017년 탈원전 기조 속에 건설 자체가 백지화됐다. 완공 시점은 계획 대비 7~8년 늦어진 상태다. 유승훈 서울과기대 교수는 “현 정부 임기 내엔 (신규 원전) 착공도 쉽지 않은 게 현실”이라며 “다음 세대가 좀 안정적으로 무탄소 전력을 쓸 수 있는 기반을 확정했다는 의미로 봐야 한다”고 말했다.



원전에서 생산한 전기를 수도권으로 나를 전력망 확충도 난제다. 기존 원전과 신규 원전 후보지 모두 동해안에 집중돼 있다. 수도권 반도체 산단과 데이터센터로 보낼 초고압직류송전(HVDC) 선로 건설이 지연되며 원전이 100% 발전을 못 하는 ‘출력 제어’도 이어지고 있다. 김성환 기후부 장관은 이날 브리핑에서 “최대한 지산지소형(지역 생산·지역 소비) 전력망으로 바꾼다 해도 전력이 모자라는 지역과 여유 있는 지역이 있어서 고압 전력망은 필요하다”며 “최대한 주민 불안감을 최소화하는 방법으로 송전망 정책을 추진하겠다”고 했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



