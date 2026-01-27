이재용 회장·삼성 일가 미국행… 워싱턴DC ‘이건희 컬렉션’ 참석
이재용(사진) 삼성전자 회장을 비롯한 삼성 총수 일가가 28일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 개최되는 ‘이건희 컬렉션’ 갈라 행사에 참석하기 위해 방미길에 올랐다. 이 회장은 행사에서 직접 환영사를 맡아 고(故) 이건희 선대회장의 ‘문화보국’ 정신을 강조할 것으로 전해졌다.
26일 재계에 따르면 이 회장은 이날 오후 서울 강서구 서울김포항공비즈니스센터(SGBAC)를 통해 출국했다. 이 회장은 이건희 컬렉션이 성공적으로 개최된 데 대한 소감을 묻는 취재진 질문에 “추운데 고생이 많다”는 반응만 보였다. 박학규 삼성전자 사업지원실장(사장), 김원경 삼성전자 글로벌대외협력실장 등이 동행했다.
이 회장을 포함해 홍라희 리움미술관 명예관장과 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등도 개별적으로 미국행 비행기에 탑승한 것으로 알려졌다.
이번 행사는 선대회장과 삼성 총수 일가가 기증한 이건희 컬렉션의 성공적인 첫 해외 전시를 기념하려는 취지로 마련됐다. 이건희 컬렉션의 첫 국외 순회전인 ‘한국의 보물 : 모으고, 아끼고, 나누다’는 지난해 11월 워싱턴DC 스미스소니언 국립아시아미술관에서 열렸다. 다음 달 1일 폐막을 앞두고 있는데, 누적 관람객이 4만명을 돌파했을 정도로 현지 반응이 뜨겁다고 한다.
이 회장은 갈라 행사에서 북미 지역에서 40여년 만에 최대 규모로 열린 한국 고(古)미술 전시회의 성공적인 개최를 축하하는 한편 선대회장이 생전 강조한 문화보국 정신에 대해 직접 언급할 것으로 알려졌다. 미국 주요 정·재계 인사 100여명이 행사에 참석하는 만큼 이 회장은 이들과의 네트워킹 강화에도 집중할 것으로 보인다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
