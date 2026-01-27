‘천연두 박멸 주인공’ 윌리엄 페기 전 CDC 국장 별세
‘포위접종’ 전략으로 퇴치 성공
수억명 구한 공중보건 승리 주역
인류 최대 공중보건 승리로 꼽히는 천연두의 세계적 근절을 이끈 윌리엄 페기(William Foege) 전 질병통제예방센터(CDC) 국장이 24일(현지시간) 세상을 떠났다.
AP통신은 고인이 설립한 글로벌 보건 태스크포스를 인용해 미국 조지아 애틀랜타 자택에서 89세로 별세했다고 보도했다. 그는 소련(현재 러시아) 과학자 빅토르 즈다노프가 시작한 천연두 박멸 계획을 완성해 인류 역사상 가장 치명적인 질병을 근절했다는 평가를 받는다.
1936년 3월 아이오와주에서 루터교 목사의 아들로 태어난 고인은 어린시절 선교사인 삼촌의 영향으로 의학·약학에 흥미를 느꼈다. 13세에 워싱턴주의 한 약국에서 일하면서 제2의 알베르트 슈바이처를 꿈꿨다. 의대에 진학해 25세에 의사가 됐고 4년 뒤 하버드대학에서 보건학 석사 학위를 받았다.
1966년 아프리카에서 선교사로 봉사한 뒤 CDC에 입사해 가장 다루기 힘들다는 ‘나이지리아 천연두 박멸 프로젝트’ 책임자로 선임됐다. 아내와 어린 아들과 나이지리아로 간 그는 고름으로 냄새가 지독한 이 질병에 대해 “죽음의 향기”라고 회상했다.
그곳에서 그는 감염 가능성이 높은 사람들에게 먼저 예방접종하는 ‘포위접종’으로 탁월한 성과를 냈다. 이 공로를 인정받아 지미 카터 행정부 때인 1977년 CDC 국장으로 임명돼 1983년까지 역임했다. 그해 천연두는 소말리아에서 마지막 자연 발생 사례가 보고됐고 3년 뒤인 1980년 세계보건기구(WHO)는 “지구상에서 천연두가 박멸됐다”고 선언했다.
의학계에선 2014년 아프리카에서 에볼라 바이러스로 ‘국제 공중 보건 비상사태’가 선포됐을 때와 코로나19 창궐 때도 이 방법이 응용됐다고 분석했다. 버락 오바마 행정부 시절 CDC 이사였던 톰 프리든 박사는 “천연두 퇴치로 수억명의 사망을 막았다”고 그를 평가했다. 2012년 오바마 대통령은 그의 업적을 기려 ‘자유 훈장’을 수여했다. 자유 훈장은 미국에서 군인이 아닌 민간인에게 주어지는 최고 영예다. 2020년엔 미국 민간 단체인 생명의미래연구소에서 ‘생명의 미래상’ 수상자로도 선정됐다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
