리얼미터 39%·갤럽 22% 극과극 국힘 지지율… 누가 맞나
[이슈 분석] 17%P差 널뛴 여론조사 왜?
국민의힘 지지율이 여론조사 업체에 따라 극명하게 갈리고 있다. 전화 면접 방식의 한국갤럽 조사에선 20%대 박스권인데 자동응답시스템(ARS) 방식인 리얼미터 발표에선 40%에 육박했다. 국민의힘 지도부는 ‘샤이 보수’ 현상이 영향을 미친 것일 뿐 보수 결집이 분명하다며 반색하고 있다. 반면 전문가들은 국민의힘의 외연 확장성 약화를 드러낸 수치라고 분석했다.
리얼미터가 지난 19~23일 전국 18세 이상 2509명을 대상으로 실시해 26일 발표한 여론조사에서 국민의힘 지지율은 전주 대비 2.5% 포인트 상승한 39.5%로 집계됐다. 반면 사흘 앞서 발표된 한국갤럽 조사에선 22%로 전주 대비 2% 포인트 하락한 것으로 나타났다. 조사 시점 차이가 불과 사흘에 불과한데도 조사값은 17.5% 포인트, 배 가까이 벌어졌다.
강성 보수 진영은 자신의 정치적 성향을 드러내기 싫은 보수층이 응답을 회피하는 샤이 보수 현상 때문이라고 보고 있다. 녹음된 기계 음성에 답하는 ARS 방식에선 보수층이 보다 편하게 응답할 수 있어서 실제 밑바닥 정서가 분명히 드러난다는 것이다.
전문가들 생각은 조금 다르다. ARS 방식은 부담 없이 바로 전화를 끊는 경우가 많아 응답률 자체가 낮다. 이 때문에 ‘정치 고관여층’의 참여율이 높다는 게 공통된 평가다. 특정 정당 지지나 이념 성향이 강한 집단의 응답률이 높다는 것이다. 이는 국민의힘에 관심이 많은 응답자가 갤럽 조사보다 리얼미터 조사에 더 많이 참여한다는 것으로도 해석할 수 있는 대목이다. 실제 갤럽도 ‘정치 관심도’에 따른 정당 지지율을 별도 분류해 발표하는데, 지난 23일 조사에서 정치 고관여층 내 국민의힘 지지율은 32%에 달했다.
전문가들은 특정 여론조사 결과만을 떼어내 아전인수식으로 해석할 경우 전체 여론 흐름과의 괴리만 커진다고 지적한다. 박동원 폴리컴 대표는 “여론조사는 믿고 말고의 영역이 아니다”며 “각 조사 방식의 특성을 감안해 ARS는 ARS대로, 전화 면접은 전화 면접대로 여론 추세를 보는 용도로 써야 한다”고 말했다. 중립 성향의 국민의힘 재선 의원은 “리얼미터 조사에선 정당 존립의 최소 지지 기반만 보이는 것이고, 갤럽 조사에선 정치 고관여층 외에도 국민의힘이 투표장으로 유권자를 끌어 올 수 있는지 파악할 수 있는 것”이라고 말했다.
국민의힘 내 당권파 인사들은 리얼미터 조사를 토대로 한동훈 전 대표 측 공세에 나섰다. 박민영 미디어대변인은 “장동혁 대표의 조속한 복귀와 해당 행위자들에 대한 강력한 철퇴가 더 강한 국민의힘으로 거듭나는 계기가 될 것”이라고 말했다. 당 윤리위원회도 이날 친한(한동훈)계 김종혁 전 최고위원에 대해 탈당권고 결정을 내렸다. 김 전 최고위원이 징계 의결 통지를 받은 뒤 10일 이내 탈당하지 않으면 자동 제명된다. 당무감사위원회가 앞서 권고했던 ‘당원권 정지 2년’보다 강한 조치다.
이형민 정우진 기자 gilels@kmib.co.kr
