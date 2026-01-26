‘콜 차단 의혹’ 카카오모빌리티 대표 기소
기사 1인당 월 101만원 손실 추산
카모 “경쟁 제한 의도·위법 없어”
택시 호출(콜) 플랫폼 카카오모빌리티가 국내 시장점유율 1위 지위를 이용해 가맹업체에 수수료·영업비밀 등을 요구하고 이를 수용하지 않으면 배차 콜을 차단한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
서울남부지검 금융조사2부는 26일 카카오모빌리티 법인과 류긍선 대표이사 등 임직원 3명을 공정거래법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다.
카카오모빌리티는 2021년 2월부터 2023년 12월까지 중소 가맹업체 4곳을 상대로 일반호출 수수료와 출발·경로 데이터 등 영업상 비밀을 요구한 혐의를 받는다.
요구를 수용하지 않으면 소속 기사가 앱을 사용하지 못하도록 사업 활동을 방해한 혐의도 받는다.
검찰은 카카오모빌리티가 중형택시 플랫폼 호출 시장의 95%를 점유한 시장지배력을 남용했다고 봤다. 당시 카카오모빌리티가 요구한 수수료는 가맹료의 2~3배에 달했고, 가맹업체 데이터를 내비게이션 고도화에 활용하려 했다는 게 검찰 판단이다.
검찰은 카카오모빌리티가 이 같은 요구에 응하지 않은 가맹업체 A사의 소속 기사 계정 1만4042개, B사의 계정 1095개에 대해 서비스 제공을 중단했고, 이로 인해 기사 1인당 월평균 약 101만원의 손실을 입혔다고 봤다.
카카오모빌리티 측 법률대리인은 이날 낸 입장문에서 “서비스 품질 저하를 방지하고, 플랫폼 운영에 따른 무임승차 문제를 해소하기 위한 정당한 협의 과정이었다”며 “경쟁을 제한하려는 의도나 행위는 없었다. 관련 법령을 위반한 사실도 없다”고 주장했다.
검찰은 2023년 공정거래위원회가 고발한 콜 몰아주기와 금융위원회가 이첩한 매출 부풀리기 의혹에 대해선 무혐의 처분을 내렸다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
