김경, 시의원 사퇴… “처벌 달게 받겠다”
공천헌금 의혹 시의회 징계 전날
“1억 공여는 제 불찰, 변명 않겠다”
강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원에게 1억원의 공천헌금을 공여한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 26일 사퇴 입장을 밝혔다. 경찰 수사를 받는 김 시의원에 대해 서울시의회 윤리특별위원회가 징계 수위를 정하기 하루 앞두고 나온 결정이다.
김 시의원은 이날 변호인을 통해 입장문을 내고 시의회 의장에게 시의원직 사직서를 제출했다고 밝혔다. 그는 “1억원 공여 사건과 관련해 공직자로서 지켜야 할 도덕적 책무를 다하지 못한 점에 대해 무거운 책임을 통감한다”며 “저의 불찰이며, 어떤 변명도 하지 않겠다”고 말했다.
서울시의회 윤리특위는 27일 김 시의원에 대한 징계안을 결정할 예정이었다. 징계 수위는 지방자치법상 최고 수준인 ‘제명’ 의결이 유력하게 거론됐다.
김 시의원은 “이유 여하를 막론하고 금전 문제에 연루된 것만으로도 시민을 대표하기에 부족하다고 생각한다”며 “뼈를 깎는 마음으로 반성하며 의원직 사퇴로 그 책임을 대신하고자 한다”고 전했다. 그는 “직을 내려놓은 이후에도 이어질 모든 수사와 조사 과정에 성실히 임하겠다”며 “잘못에 상응하는 법적 처벌을 달게 받겠다”고 덧붙였다.
김 시의원의 공천헌금 의혹은 지난달 김병기 무소속(전 민주당) 의원과 강 의원의 녹취가 공개되면서 불거졌다. 녹취에는 2022년 지방선거를 앞두고 당시 민주당 서울시당 공천관리위원이던 강 의원이 ‘서울시의원 후보자로부터 부하 직원이 금품을 받았다’며 당시 공관위 간사였던 김 의원을 만나 대응 방안을 논의하는 내용이 담겼다.
이후 김 시의원은 정치자금법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 경찰 수사를 받아왔다. 최근에는 2023년 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 공천헌금 제공을 모의했다는 의혹까지 불거졌다. 경찰은 서울시 선거관리위원회에서 김 시의원과 전직 시의회 관계자에 대한 신고를 이첩받아 수사하고 있다. 특히 서울시의회에서 제출받은 김 시의원 관계자 PC에 저장된 녹취 분석 과정에서 다른 민주당 현직 의원들이 거명된 정황이 포착되면서 수사망이 점차 확대되는 모습이다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사