시사 전체기사

김경, 시의원 사퇴… “처벌 달게 받겠다”

입력:2026-01-26 19:11
공유하기
글자 크기 조정

공천헌금 의혹 시의회 징계 전날
“1억 공여는 제 불찰, 변명 않겠다”

무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 전달한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 18일 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하면서 취재진 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원에게 1억원의 공천헌금을 공여한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 26일 사퇴 입장을 밝혔다. 경찰 수사를 받는 김 시의원에 대해 서울시의회 윤리특별위원회가 징계 수위를 정하기 하루 앞두고 나온 결정이다.

김 시의원은 이날 변호인을 통해 입장문을 내고 시의회 의장에게 시의원직 사직서를 제출했다고 밝혔다. 그는 “1억원 공여 사건과 관련해 공직자로서 지켜야 할 도덕적 책무를 다하지 못한 점에 대해 무거운 책임을 통감한다”며 “저의 불찰이며, 어떤 변명도 하지 않겠다”고 말했다.

서울시의회 윤리특위는 27일 김 시의원에 대한 징계안을 결정할 예정이었다. 징계 수위는 지방자치법상 최고 수준인 ‘제명’ 의결이 유력하게 거론됐다.

김 시의원은 “이유 여하를 막론하고 금전 문제에 연루된 것만으로도 시민을 대표하기에 부족하다고 생각한다”며 “뼈를 깎는 마음으로 반성하며 의원직 사퇴로 그 책임을 대신하고자 한다”고 전했다. 그는 “직을 내려놓은 이후에도 이어질 모든 수사와 조사 과정에 성실히 임하겠다”며 “잘못에 상응하는 법적 처벌을 달게 받겠다”고 덧붙였다.

김 시의원의 공천헌금 의혹은 지난달 김병기 무소속(전 민주당) 의원과 강 의원의 녹취가 공개되면서 불거졌다. 녹취에는 2022년 지방선거를 앞두고 당시 민주당 서울시당 공천관리위원이던 강 의원이 ‘서울시의원 후보자로부터 부하 직원이 금품을 받았다’며 당시 공관위 간사였던 김 의원을 만나 대응 방안을 논의하는 내용이 담겼다.

이후 김 시의원은 정치자금법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 경찰 수사를 받아왔다. 최근에는 2023년 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 공천헌금 제공을 모의했다는 의혹까지 불거졌다. 경찰은 서울시 선거관리위원회에서 김 시의원과 전직 시의회 관계자에 대한 신고를 이첩받아 수사하고 있다. 특히 서울시의회에서 제출받은 김 시의원 관계자 PC에 저장된 녹취 분석 과정에서 다른 민주당 현직 의원들이 거명된 정황이 포착되면서 수사망이 점차 확대되는 모습이다.

임송수 기자 songsta@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
임송수 기자
경제부
임송수 기자
3833
임송수 기자입니다. 경제 분야 소식을 전해드립니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘부동산 불패’도 깨질까… ‘집값 잡기’에 시장 식으면 자금 이동 가능성도
금 팔러 강원도서 상경… 목걸이 세트 380만원 환호
“까르띠에 팔찌 팔아요”…4117명 등친 중고물품 사기 일당 검거
‘지명철회’ 이혜훈, 고발 줄줄이…장남 연세대 입시 의혹 피고발
“이혜훈 보복하면 가만히 있지 않겠다” 배현진의 경고
日라멘집서 ‘쌩얼 혼밥’ 이재용 포착?…일본 출장 추정
음파로 코피 터지고 구토?… 트럼프 “마두로 생포에 비밀무기 사용”
금·은 팔러 강원서 서울까지…‘1돈 100만원’에 종로 거리 ‘들썩’
국민일보 신문구독