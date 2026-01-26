‘K원전’ 공급역량 신뢰도 제고… 美·베트남 수출 전선 훈풍 기대
이원화된 수출 체계 개편은 과제
정부가 26일 신규 원전 2기 건설 방침을 확정하면서 ‘K원전’ 수출 전선에도 훈풍이 불 것이란 관측이 제기된다. 사실상의 국내 원전산업 생태계 복원 선언인 만큼 해외 발주처에 한국의 공급 역량 신뢰도를 높일 수 있게 된 덕분이다. 미국·베트남을 중심으로 개선되고 있는 여건 역시 수출 가능성을 높이는 요인이다.
수출 재개의 신호탄이 될 수 있는 지역으로는 베트남이 먼저 거론된다. 베트남은 중부 닌투언 지역에 대규모 원전 사업을 추진 중이다. 최근 닌투언 2호 사업에서 일본과의 협력이 정리되며 한국이 대안 후보로 부상했다.
원전 상업용 설비를 2050년까지 300기기와트(GW) 더 확대키로 한 미국 역시 한국 원전의 주요 수출지가 될 수 있다. 한·미 관세 협상을 계기로 양국 간 원전 수출 협력이 구체화되고 있는 중이다. 전력 수요 증가 속도가 빠른 사우디아라비아 등 중동 지역 역시 진출 가능 시장으로 꼽힌다.
특히 정부의 이번 결정은 해외 발주처에 한국 원전 정책이 ‘지속 가능하다’는 신호를 준다는 점에서 의미가 크다. 그동안 수출 협상에서 약점으로 작용해 왔던 정책 불확실성이라는 변수를 걷어냈기 때문이다.
호재를 살리기 위한 원전 수출 체계 개편이 선행돼야 한다는 목소리가 나온다. 현재 원전 수출 창구는 한국전력공사와 한국수력원자력으로 이원화돼 있다. 그러다보니 협상 혼선과 책임 공방 등의 문제가 반복돼 왔다. 정부는 이를 해소하기 위해 1분기 내 수출 체계를 개편한다는 방침이다. 한수원 또는 한전 중심 일원화, 제3기관 신설, 현행 유지 등 여러 방안을 놓고 연구 용역이 진행 중이다.
전문가들 사이에선 재무적으로 안정된 한수원 중심 일원화가 현실적 선택지라는 목소리가 힘을 얻고 있다. 제3기관 신설은 현실성이 낮다는 평가도 나온다. 정범진 경희대 원자력공학과 교수는 “한전이 한수원을 분리한 지 25년이 지나며 한전 내부에 원전 건설과 운영 경험을 가진 인력이 거의 남아 있지 않다”며 “기술 이해 부족은 계약 협상 시 한계를 드러낸다”고 말했다.
