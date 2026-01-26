금 팔러 강원도서 상경… 목걸이 세트 380만원 환호

금값 폭등 북적이는 종로 거리 르포



“손님 현찰 10억 꺼내… 놀라 사장 불러”

실버바 수요 ↑… 예약해도 한 달 대기



“이게 은이 아니라 금이라고요?”



지난 25일 은 액세서리를 팔기 위해 강원도에서 서울 종로구 귀금속 거리에 온 40대 A씨의 만면에 미소가 번졌다. 그가 가져온 건 목걸이와 귀걸이 2세트. 이 중 1세트가 18K 금으로 확인되자 A씨는 환호했다. 18K 목걸이와 귀걸이 세트에 매입가 380만원이 책정됐다.



반면 A씨와 함께 차를 타고 온 B씨는 내놓은 은수저가 도금으로 확인되자 실망을 감추지 못했다. 포장조차 뜯지 않은 은수저 2벌 세트는 매입을 거부당했다. 함께 가져온 14K 목걸이와 귀걸이 등에 매입가 50만원이 책정되자 B씨는 급하게 차고 있던 목걸이를 풀어 가격을 문의했다.



천정부지로 오르는 금값에 A씨와 B씨처럼 금을 팔려는 사람들로 종로 귀금속 거리가 붐비고 있다. 뉴욕상품거래소에 따르면 25일(현지시간) 국제 금 현물 가격은 온스당 5073.80달러를 기록하며 처음으로 5000달러를 넘어섰다. 국제 금값은 지난 1년간 약 65% 상승했다.



국내 금값도 치솟고 있다. 한국금거래소에 따르면 순금 1돈(3.75g) 매입가는 이날 103만2000원으로 3개월 전보다 약 30% 상승했다. 1㎏ 골드바는 2억7223만2000원에 판매된다. 한 금은방 직원은 “최근 골드바를 여러 개 사기 위해 현찰로 10억원을 들고 온 손님이 있었다”며 “깜짝 놀라 사장님을 불렀다”고 말했다.



매입가를 확인하고 실망해 되돌아가는 고객도 있다. ‘금 1돈 100만원’은 소비자가 금을 살 때 가격으로, 되팔 때는 1돈당 84만~85만원 선에서 거래된다. 20년간 종로에서 금은방을 운영한 박모씨는 “팔기 위해 오는 사람이 반, 사기 위해 오는 사람이 반”이라며 “가격 확인 후 그냥 가는 사람도 많다”고 말했다.



종로 귀금속 거리에서는 다른 안전자산인 은을 비축하려는 움직임도 관찰됐다. 한 70대 노부부는 실버바를 사기 위해 금은방을 5곳 돌았다. 이들은 스리나인(순도 99.9%)과 포나인(순도 99.99%) 실버바를 고민하던 중 스리나인 500g을 310만원에 구매했다. 금은방 주인은 312만원의 실버바를 2만원 깎아 판매하며 “실시간으로 은 가격이 오르는 중이라 이 가격으로 공장에서 새로 물건을 받을 수 있을지 모르겠다”고 말했다. 국제시장에서 은 현물가는 지난 23일 온스당 100달러를 돌파해 이날 107.65달러까지 올랐다. 국제 은값은 지난해 150% 넘게 폭등했다.



이날 실버바를 산 노부부는 운이 좋은 경우다. 수요 폭증으로 현재 실버바를 손에 넣는 소비자는 대부분 지난해 11~12월 예약한 경우다. 당장 예약을 걸어도 최소 한 달이 지나야 받을 수 있다. 한 금은방은 실버바 구매 예약을 30명 넘게 받았다고 전했다. 이 금은방 주인은 “공급 물량은 묶여 있는데 수요가 갑자기 늘면서 전혀 따라가지 못하고 있다”며 “금이 부담스러운 사람들이 은으로 몰리고 있다”고 말했다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



