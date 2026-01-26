“중국군 2인자 장유샤, ‘핵무기 기밀’ 유출 혐의”
WSJ “中 국방부 비공개 브리핑서 밝혀”
최근 실각한 중국군 서열 2위 장유샤(張又俠) 중국공산당 중앙군사위원회 부주석이 미국에 핵무기 관련 정보를 유출한 혐의로 조사받고 있다는 보도가 나왔다.
월스트리트저널(WSJ)은 25일(현지시간) 관계자를 인용해 중국 국방부가 군 수뇌부를 대상으로 장 부주석이 중국 핵무기 프로그램에 대한 핵심 기술 자료를 미국에 넘긴 혐의를 받고 있다는 브리핑을 했다고 보도했다. 또 장 부주석이 중앙군사위 내 권한을 남용했으며 군수·무기 개발 및 조달을 담당하는 핵심 부서를 장악해 인사 비리를 저질렀다는 혐의도 함께 제기됐다고 전했다.
WSJ는 “장이 중국 핵무기의 핵심 기술 정보를 미국에 유출했다는 혐의에 대한 일부 증거는 중국 핵 프로그램을 총괄하는 국유기업 중국핵공업집단공사(CNNC)의 전 총경리였던 구쥔(顧軍)으로부터 나왔다”고 전했다. 중국 당국은 지난 19일 구 전 총경리에 대해 심각한 기율 위반 등을 이유로 조사에 착수했다고 밝혔다. 다만 유출 경로 등은 브리핑에서도 공개되지 않았다고 한다.
장 부주석은 2023년 로켓군을 둘러싼 대대적 숙청 과정에서 실각한 리상푸(李尙福) 전 국방부장으로부터 거액의 뇌물을 받고 승진을 도운 혐의도 받는다. 둘 다 중국군 부패 의혹의 근원지로 지목된 중앙군사위 장비발전부장 출신이다.
미 중앙정보국(CIA) 출신인 크리스토퍼 존슨 중국전략그룹 대표는 WSJ에 “시 주석은 반부패 캠페인 초기에 현역 고위 장군이나 전략미사일부대 같은 주요 군 조직을 표적으로 삼지 않음으로써 고위 간부들을 한꺼번에 쳐내는 것을 피하려 했다”면서 “그러나 나중에 그것이 불가능하다는 것을 깨달았고 이번 조치는 그 결말”이라고 했다.
사우스차이나모닝포스트는 “내년 공산당 제21차 전국대표대회(당대회)와 인민해방군 창설 100주년을 앞두고 이뤄진 이례적인 숙청이 공산당 기율과 정치적 순수성을 침해하는 어떤 행위도 무관용할 것이라는 시 주석의 원칙이 반영된 강력한 경고”라고 분석했다.
2023년 로켓군 숙청 배경에도 ‘군 기밀 유출설’이 나왔다. 미 공군대학 산하 연구기관 중국우주항공연구소가 공개한 중국 로켓군 보고서에 위성사진만으로는 파악할 수 없는 고급 정보가 대거 포함되자 미국 유학 중이던 리위차오(李玉超) 전 로켓군사령관의 아들이 유출 통로로 지목됐고, 이후 군부 전반에 대한 대대적인 수사·숙청으로 이어졌다는 것이다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
