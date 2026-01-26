예탁금 90조원대… 코스피 5000에 증시 기대·신뢰 커져

증시로 유입되는 자금 빠르게 늘어

신용거래융자 잔고 한 달새 2조 급등

정부 의지 효과 내자 코스닥도 기대

민주당, ‘코스닥 3000’ 목표 제시



20년차 은행원 김모씨는 3년 만기 정기예금으로 목돈을 굴리던 재테크 방식을 최근 포기했다. 김씨는 이런 방식으로 20년간 모은 돈을 주식에 넣기로 마음먹고 1억원을 투자했다. 김씨는 “연이율 2%대에 다시 정기예금을 넣는 것이 무슨 의미가 있나 하는 생각이 들었다”고 말했다.



‘코스피 5000’ 시대가 열리고 4년 만에 ‘천스닥’(코스닥지수 1000)까지 달성하면서 투자자들의 머니무브(자금 이동) 현상이 가속화하고 있다. 코스닥 활성화 대책 등 이재명정부의 강력한 증시 부양 의지가 시장의 신뢰감을 키운 영향으로 풀이된다.



26일 금융투자협회에 따르면 증시 대기성 자금인 투자자예탁금은 지난 23일 기준 93조8095억원으로 집계됐다. 투자자예탁금은 투자자가 주식 투자를 위해 증권사 계좌에 넣어둔 돈을 말한다. 예탁금은 지난해 말(82조8290억원)과 비교하면 10조원가량 증가했다. 2024년 말(54조2426억원)보다는 약 30조원 늘어났다.



지난해 말 27조원 규모였던 신용거래융자 잔고도 23일 기준 29조554억원으로 약 2조원 급등했다. 신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 투자를 위해 증권사에서 자금을 빌린 뒤 아직 갚지 않은 대금을 뜻한다. 증시로 유입되는 대기자금과 레버리지 투자 모두 빠르게 늘고 있는 것이다.



머니무브는 정부의 강력한 증시 부양 의지와 시장의 신뢰가 결합한 현상이라는 평가다. 우선 코스피지수가 사상 처음 ‘꿈의 지수’로 불리는 5000선을 터치하면서 이재명 대통령의 증시 관련 공약 신뢰도가 높아졌다. 덕분에 정부가 추진 중인 코스닥 활성화 정책에 대한 기대감도 커졌다. 금융위원회는 지난해 12월 세제 혜택 확대와 연기금의 코스닥 투자 비중 확대 등을 골자로 한 코스닥 혁신 방안을 발표했었다. 높아진 신뢰도만큼 시장이 화답했다는 분석이다.



특히 지난 22일 더불어민주당 코스피5000특별위원회가 이 대통령과의 청와대 비공개 오찬에서 디지털자산 등을 활용한 ‘코스닥 3000’ 목표를 제안했다는 소식이 전해지며 코스닥 활성화 기대감은 더욱 높아졌다. 민병덕 민주당 의원은 코스닥 시장에 상장된 스타트업 등 기업들이 토큰증권(STO)과 원화 스테이블코인 등 디지털자산을 활용하면 시장 활성화에 기여할 수 있다는 뜻을 이 대통령에게 전한 것으로 알려졌다.



이재원 신한투자증권 연구원은 “여당이 코스닥 3000 시대를 열겠다며 구체적 정책 의지를 표명했다”며 “STO 활성화와 원화 스테이블코인이 코스닥 시장의 새로운 성장동력이 되면서 스테이블 관련주도 상승했다”고 분석했다.



선진국형 자본시장 활성화가 진행될수록 머니무브는 더욱 가속화할 것이라는 전망이 나온다. 이준서 동국대 교수는 “한국은 기본적으로 예금 등 머니 마켓 쏠림이 심했는데, 자본시장이 활성화될수록 돈은 캐피털 마켓으로 쏠릴 것”이라고 말했다.



권중혁 이광수 기자 green@kmib.co.kr



