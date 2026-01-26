[단독] “대선 직전 이만희 지시로 국힘 입당”… 합수본, 정황 다수 확인

신천지 전직 간부들 “尹 지지 분위기

개별적 전화나 만나서 가입 지시해”

동의 여부가 정당법 위반 적용 핵심

이만희 신천지예수교회 총회장. 뉴시스

정교유착 비리 검·경 합동수사본부가 20대 대선 직전인 2022년 1월 신천지 교인들의 국민의힘 당원 가입이 이뤄진 구체적 정황을 다수 확인한 것으로 파악됐다. 신천지 전직 간부들은 참고인 조사에서 ‘당원 가입은 전적으로 이만희씨 지시에 따른 것’이라는 취지로 진술했고, 합수본은 개인 동의 여부를 따져 정당법 위반 적용을 검토할 전망이다.



26일 국민일보 취재를 종합하면 합수본은 지난 22일 신천지 전 청년회장 A씨를 조사하며 20대 대선을 두 달가량 앞둔 2022년 1월쯤 A씨가 국민의힘에 당원 가입한 사실을 확인했다. A씨는 “특정 당에 대해 선호도가 있던 게 아니었는데 난생처음으로 정당에 가입했다. 신천지는 윤석열 당시 국민의힘 후보를 지지해야 한다는 분위기였다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. A씨는 또 “노골적으로 말하지 않더라도, 누가 들어도 윤 후보를 지지해야 한다고 알 수 있게 (상부에서) 얘기했다”고 설명했다고 한다.



A씨는 2019년부터 신천지 전국 청년회장을 맡았으나 ‘신천지 2인자’로 불리던 전 총회총무의 비위를 상부에 보고한 뒤 2021년 1월 해임됐다. 국민의힘 당원 가입을 했던 당시에는 평신도였으며, 2023년 3월 신천지에서 제명됐다.



합수본은 A씨를 조사하며 그가 국민의힘 당원으로 가입한 뒤 당에서 지속적으로 단체문자를 받은 사실도 확인했다. 2022년 1월 29일 ‘윤석열 후보가 당원동지 여러분께 드리는 설 인사’라는 제목의 단체문자를 받았고, 이틀 뒤인 1월 31일에도 ‘존경하는 A당원동지님, 우리 민족의 큰 명절, 설날을 맞아 인사드립니다’는 메시지를 받았다.



A씨는 당원 가입이 신천지 교주 이만희씨의 지시로 이뤄졌다고 진술한 것으로 파악됐다. A씨에 따르면 이씨의 지시는 총회총무를 거쳐 전국 청년·장년·부녀회장에게, 이어 12개 지파 간부에게 전달됐다. A씨는 “(가장 말단인) 구역장은 신도에게 개별적으로 전화하고, 신앙이 좋지 않은 사람은 만나서 (당원 가입을) 지시했다”는 취지로 진술했다고 한다.



합수본은 신천지 신도들의 집단 당원 가입이 정당법 위반에 해당하는지 살펴볼 방침이다. 정당법 42조는 ‘누구든지 본인의 자유의사에 의하는 승낙 없이 정당 가입 또는 탈당을 강요당하지 아니한다’고 규정한다. 한 검사 출신 변호사는 “당원 가입 권유만으로는 정당법 위반으로 보기 어렵다”며 “신도가 당원 가입 여부를 몰랐거나, 타인이 당비를 대신 내주거나 가입 원서를 대신 작성한 경우 정당법 위반이 될 수 있다”고 설명했다.



합수본은 지난주 전 신천지 간부 B씨와 전 청년회장 C씨 등을 잇달아 조사하며 ‘이씨가 당원 가입을 지시했다’는 취지의 진술을 다수 확보한 상태다. 다만 신천지 측은 지난 20일 입장문을 내고 “어떠한 정당에 대해서도 당원 가입이나 정치 활동을 지시한 사실이 없다”며 의혹을 부인하고 있다.



이서현 김동규 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr



